印度陸軍參謀長：有信心通過對話解決印中邊境對峙問題

針對印中兩國軍方近日在邊境對峙加劇的局勢。印度陸軍參謀長馬諾伊·納拉萬尼（Mukund Naravane）9月3日前往克什米爾拉達克地區的列城，並對兩國邊境對峙的印軍戰備情況展開為期兩天的視察。

廣告 繼續瀏覽後續

納拉萬尼在4日接受印度ANI通訊社採訪時表示，印度實控線（LAC）沿線的局勢“微妙而嚴峻”，印度軍隊有必要採取“預防措施”。他說，“在過去兩三個月內，（邊境）局勢變得緊張。”與此同時，納拉萬尼指出，中印之間保持着軍事和外交層面的接觸，“這些合作正在且未來會一直持續下去”。

他告訴ANI通訊社稱，“我們非常確信，我們（和中方）會通過對話談判解決彼此之間存在的分歧。我們將確保現狀不會改變，我們有能力維護自己的利益。”報道稱，3日抵達列城後，納拉萬尼與前線軍官交談，視察了與中方對峙3個多月的印軍部隊戰備情況。據悉，納拉萬尼今年1月正式出任印度陸軍參謀長，是印度陸軍軍職最高的軍官。2018年至2019年，他曾擔任印度陸軍東部戰區司令，管轄區域覆蓋中印之間的邊界爭議地區。

列城是地處克什米爾拉達克地區的一座城市，是中印邊境西段中印軍重要的軍事重鎮，印軍第14軍總部所在地，距離中印最近的衝突地加勒萬河谷不遠。印度國防部長拉吉納特·辛格曾於7月到訪此地。

另有消息稱，中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格（ Rajnath Singh）將於當地時間周五晚在俄羅斯首都莫斯科會面。有報道指，來自印度外交部的高官同樣將會當場。對此，中國外交部發言人華春瑩在當天回答相關質詢時表示，“你提到的情況我還不掌握，建議你向中國國防部了解。”

她說，“對於邊境地區最近出現的事態，中印雙方正通過外交和軍事渠道保持着密切溝通。我們希望同印方通過磋商妥善解決有關問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。這是符合中印兩國人民利益。”而如若兩國防長此次會面成行，將是自6月以來中印邊境衝突激化後的一次重要部長級會面。