網傳解放軍蘇35戰機被台軍擊落 台空軍闢謠：子虛烏有

9月4日在推特等社交媒體平台上有多個關注亞洲防務問題的賬戶紛紛轉發，“台灣擊落一架解放軍蘇-35戰機”的信息並配上疑似飛機墜落冒煙和飛行員躺地的視頻。對此，台灣國防部和空軍司令部分別以推文和新聞稿的形式，駁斥此為假新聞，並稱“子虛烏有，完全不是事實，並強烈譴責這種惡意行為。”

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周五稍早在推特和臉書上諸如，“ Defence Aviation Post”等多個英文防務問題賬戶相繼傳出消息指，“一架解放軍空軍的SU-35戰機在穿越海峽中線，入侵台方領空時遭台灣軍隊擊落，飛行員受傷並被逮捕”。相關消息還大多配上了疑似飛機墜落冒煙起火，及飛機墜毀後波及周邊民宅和飛行員跳傘躺地被民眾圍觀上前的視頻。這一傳言還得到了推特上不少印度網友的轉發。

據中央社報導，台空軍司令部周五稍後發表新聞稿駁斥此為假消息、子虛烏有，完全不是事實。台空軍強調，“對於網路上有心人士刻意製造、傳播不實的假訊息，企圖混淆視聽，居心叵測，空軍強烈譴責這種惡意行為；空軍也表示，為維護領空安全，空軍對於台海周邊海、空域狀況，將持續採取嚴密監控作為，並適時提供正確資訊，防止偽假訊息流傳，避免造成社會不安，籲請國人放心。”

與此同時，台國防部官方推特賬號也發表英文推文指，“針對網上傳言稱中國蘇-35戰機被台灣防空系統擊落的消息，台空軍明確表示這是假新聞。 我們敦促網民不要傳播它，並強烈譴責這種惡意行為。”另有傳言稱，視頻中出現的墜落軍機事件發生在廣西桂林市，機師重傷，但該消息真偽和事件發生時間未獲任何官方證實。