卡舒吉案：沙特司法撤銷五名被告的死刑判決

沙特阿拉伯法院判決記者卡舒吉謀殺案8名罪犯7至20年徒刑。由於卡舒吉家屬曾聲明已經原諒，使兇手死罪得到赦免。沙特檢方指出，判決已“議罪並且必須予以執行”。沙特阿拉伯英文報《阿拉伯新聞報》（Arab News）報導，沙特檢察機關指出，其中5人被判20年、1人10年、兩人7年。

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檢方發言人指出，卡舒吉（Jamal Khashoggi）家屬提出赦免權後進行量刑，判決已“議罪並且必須予以執行”。

報導引述檢方聲明指出，此一判決意味卡舒吉案在公法和私法上都已結案。

卡舒吉長子薩拉（Salah Khashoggi）於5月22日在推特張貼聲明說：“做為殉教者卡舒吉家屬，我們宣布已經原諒殺害我們父親的人。”

沙特阿拉伯法律規定，若謀殺案被害人家屬原諒兇手，則他們有機會免於死刑。薩拉上述聲明使得兇手的死罪得到赦免。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家卡舒吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙特王儲穆罕默德．薩勒曼（Mohammed bin Salman）。

卡舒吉於2018年10月2日在沙特駐伊斯坦布爾領事館內遭到沙特派出的暗殺小組殺害，至今尚未尋獲的遺體，據信遭到肢解處理。

沙特本來聲稱卡舒吉已自行離開領事館，經提出諸多自相矛盾說法才在案發18天後，坦承他已在領事館內遇害，並歸咎於“自作主張的”惡棍特工所為，不過對於遺體所在迄今不漏口風。

外界認為沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)高級助手卡塔尼(Saud al-Qahtani)策畫本案。不過檢方指出，經調查後，卡塔尼因“證據不足”而不予起訴。前情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）負責監督殺害卡舒吉，他雖被起訴，最終也因證據不足而獲判無罪。

卡舒吉遇害後，沙特因為自由和人權惡名昭彰而遭到媒體撻伐。美國中央情報局（CIA）和聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）都直指卡舒吉之死與王儲有關。

卡拉馬爾德去年在調查報告中作成本案為沙特阿拉伯難辭其咎的“預謀處決”結論。