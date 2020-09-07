東京奧運會或最後裁定無論疫情如何: 開 日本說有人不來也開

原定今年登場的東京奧運因2019冠狀病毒疾病大流行延至明年，但全球疫情至今未歇，東京奧運的命運成了各界關注焦點。國際奧會副主席柯茲說，無論如何，明年必將舉辦這場盛會。日本官員今天說，即便因新冠疫情蔓延導致部分國家不參加，奧運仍然可以舉行。

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原定2020年登場的東京奧運因2019冠狀病毒疾病大流行延至2021年，但全球疫情至今未歇，東京奧運的命運成了各界關注焦點。據共同社消息，日本自民黨總務會長鈴木俊一在6日播放的BS東京電視台節目中，就明夏舉行的東京奧運會和殘奧會表示，即便因新冠疫情蔓延導致部分國家不參加，奧運仍然可以舉行。鈴木是前奧運相。

據鈴木指出冷戰時期，西方陣營抵制了1980年莫斯科奧運，東方陣營抵制了1984年洛杉磯奧運，有過先例。他表示：“即便因新冠導致十幾個國家無法參加，從數量上來說（奧運）大概也是成立的。”

該報道稱，鈴木認為東京奧運能否舉行，“新冠疫苗和治療藥能否研製成功是關鍵”。

根據國際奧委會官員說，不論有無疫情，東京奧運2021如期登場。中央社今天引據國際奧會副主席柯茲說，無論如何，明年必將舉辦這場盛會。柯茲（John Coates）今天是對法新社說，這將會是一場“征服新型冠狀病毒的奧運”。

法新社說，除了世界大戰外，奧運從未因其他因素取消過，柯茲（John Coates）接受電話訪問時堅決表示，東京奧運將會在修訂後的日期如期舉行。

國際奧林匹克委員會（IOC）協調委員會（Coordination Commission）主席柯茲說：“無論屆時還有沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19），奧運都會在明年7月23日開幕。”他還說：“東京奧運原將以海嘯肆虐後的重建為主題。”他指的是日本東北部2011年發生強震引發海嘯。據柯茲指出，“如今看來，這極有可能成為一場征服新型冠狀病毒的奧運，是隧道盡頭的光明。”

據中央社說，然而，截至目前，日本大致上仍未開放外國觀光客入境，而距離新型冠狀病毒疾病疫苗問世還有數個月甚至數年之久，東京奧運明年能否如期登場成了各界臆測的焦點。日本官員曾明確表示，東京奧運不會二度順延至2021年後。

根據最近進行的民調，僅1/4日本受訪者希望東京奧運如期在明年登場，大多數人支持再次延期或取消。

柯茲說，儘管將奧運推遲一年是一項“艱鉅的任務”，但在奧運確定延期後，日本政府“並未放棄”。據柯茲說：“疫情爆發前，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）說，這是我們見過準備最為充足的一屆奧運，當時幾乎完工的場館現在都已落成，選手村令人讚歎，所有交通安排，一切都很棒。”

他也坦承，延期一年對維護場館、與飯店重新簽約，的確都是艱鉅的挑戰，“所有贊助商和轉播權都必須延期”。

日本與國際奧會官員組成的小組上周首度召開會議。柯茲說：“他們當前的任務是研究舉辦奧運所需的各種應變措施。”

據柯茲說，“有些國家能控制疫情、有些則不然，因此我們的運動員有些將來自疫情控制地區，有些則來自無法控制的地區。總共有206個隊伍…日本正在承擔一項巨大的任務。”是關鍵”。