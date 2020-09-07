軍備升級 印度將迎第二艘自製核潛艇

為鞏固在南亞霸權、印度近年來不斷砸重金採購與升級軍備，除了讓國際軍火大廠垂涎三尺的鉅額戰機訂單，海軍的航空母艦和潛艦升級也是一大亮點。《Swarajya雜誌》透露，從2017年打造完工、歷經3年多海上試驗後，內部人士向媒體透露，印度海軍（Indian Navy）第二艘核子潛艦“艾里達曼號”（INS Arighat），預計將在2020年底編列服役，讓印度海防實力更上層樓。

廣告 繼續瀏覽後續

據上報今天報道稱，搭載4枚中程彈道飛彈，印度將迎接第二艘自製核潛艦“艾里達曼號”。

該報道說，除了向俄羅斯購買潛艦，一直懷抱自製研製軍武夢的印度，從1998年開始投入大量人力與資金，啟動國產潛艦計畫。直到2006年，印度自行打造出反應爐，進而安裝至自製潛艦身上。而首款自製核動力潛艦被命名為殲敵者級（Arihant-class），預計要打造4艘。首艘同名潛艦已於2009年下水，並在2016年正式編列服役；二號艦“艾里達曼號”也在2017年完工，兩艘潛艦排水量為6000噸，製造成本約為5億6000萬美元。

據公開資料顯示，殲敵者級潛艦艦身長約111公尺，潛航最高速度可達24節，下潛深度最深達300公尺，可搭載最多95名官兵。至於在武裝方面，最多可以搭載12枚K-15艦射彈道飛彈（K15 SLBM）或4枚K-4中程彈道飛彈，以及6組魚雷發射管。

據上報說，不過，按照印度政府規畫，首兩艘已成型的潛艦與後面兩艘略有不同，包含排水量增加為7000公噸，以及彈藥運載量也加倍，讓潛艦戰力翻倍提升。