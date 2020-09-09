訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
新冠病毒/疫苗

日本暫停阿斯利康新冠疫苗臨床試驗

發表時間：

英國英國阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暫停了其冠狀病毒疫苗臨床試驗 。
英國英國阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暫停了其冠狀病毒疫苗臨床試驗 。 © Dado Ruvic
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

英國阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暫停了其冠狀病毒疫苗臨床試驗，其原因是新型冠狀病毒疫苗在臨床試驗中疑似發生副作用，一名志願者患有無法解釋的疾病，關於這一問題，該公司日本法人的公關負責人9日表示將叫停在日本的臨床試驗。

廣告

阿斯利康的公關方面表示：了使獨立委會的安全數據調查，疫苗試驗停止。

阿斯利康的公關方面表示：在發現試驗生原因不明的癥狀的可能性的候，停止試驗了保證試驗底的安全性所制定的措施，在正在調查

暫時停止試驗的，是牛津大學和阿斯利康共同開的疫苗AZD1222”。根據阿斯利康的消息，在接種後種疫苗後，疑在試驗的參加者中出現嚴重的副作用反

日本厚生勞動大臣加藤8月7日表示，英國制阿斯利康正在研的新型冠狀病毒感染症疫苗，日本政府基本與公司達成了協議，若疫苗能投入用，從明年起將接受1.2次份的供

日本原畫到明年3月底接受3000萬次份。加藤向媒體表示：“將朝着最終簽約的方向迅速推磋商，繼續與其他疫苗廠家開展磋商。”那日本政府已就接受6000萬人份的疫苗供，與美國制頭輝瑞基本達成協議

日本從上個月末剛剛開始對這種疫苗試驗，阿斯利康表示：包括日本在內，都試驗，以檢驗其安全性。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。