日本暫停阿斯利康新冠疫苗臨床試驗

英國英國阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暫停了其冠狀病毒疫苗臨床試驗 。

英國阿斯利康公司（AstraZeneca）9月8日暫停了其冠狀病毒疫苗臨床試驗，其原因是新型冠狀病毒疫苗在臨床試驗中疑似發生副作用，一名志願者患有無法解釋的疾病，關於這一問題，該公司日本法人的公關負責人9日表示將叫停在日本的臨床試驗。

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阿斯利康的公關方面表示：為了使獨立委員會的對安全數據進行調查，疫苗臨床試驗自動停止。

阿斯利康的公關方面表示：在發現於臨床試驗中發生原因不明的癥狀的可能性的時候，停止試驗是為了保證試驗的徹底的安全性所制定的措施，現在正在進行調查。

暫時停止臨床試驗的，是牛津大學和阿斯利康共同開發的疫苗“AZD1222”。根據阿斯利康的消息，在接種後這種疫苗後，懷疑在臨床試驗的參加者中出現嚴重的副作用反應。

日本厚生勞動大臣加藤勝信8月7日表示，英國制藥巨頭阿斯利康正在研發的新型冠狀病毒感染症疫苗，日本政府基本與該公司達成了協議，若疫苗能投入實用，從明年起將接受1.2億次份的供應。

日本原計畫到明年3月底為止接受3000萬次份。加藤向媒體表示：“將朝着最終簽約的方向迅速推進磋商，還會繼續與其他疫苗廠家開展磋商。”那時日本政府已經就接受6000萬人份的疫苗供應，與美國制藥巨頭輝瑞基本達成協議。

日本從上個月末剛剛開始對這種疫苗進行臨床試驗，阿斯利康表示：包括日本在內，都暫停臨床試驗，以檢驗其安全性。