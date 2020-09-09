東盟會議伊始即現唇槍舌彈緊張

越南作為輪值主席國召集的東盟外長會議，今天在河內拉開4天會期待帷幕。開幕式上，已經出現國際間緊張和地區爭議的陰影。東道主越南總理阮春福致辭即提南海分歧不太平，而美國國務卿蓬佩奧則指責中國欺負鄰國，現唇槍舌彈。中國外長王毅與會，目前沒有消息報告王毅如何發言。

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據共同社也說，東盟外長會議開幕，美中對立成焦點。

東盟（ASEAN）10個成員國外長會議9日以在線形式召開，日美中韓等地區外國家也參加的持續至12日的一系列視頻會議開幕。涉及南海局勢和香港等問題的美中對立走向以及新冠疫情對策成為焦點。

據東盟輪值主席國越南的總理阮春福在開幕式上致辭稱：“包括南海在內的地區形勢出現很多變化，對和平與穩定造成影響。”

美國國務卿蓬佩奧和中國國務委員兼外交部長王毅預計將出席9日傍晚的東亞峰會外長會議，或將展開交鋒。日本外相茂木敏充也計畫參會。12日的東盟地區論壇（ARF）部長會議還包括朝鮮，但該國外長連續兩年不參加，而是由朝鮮駐越南外交官出席。

據該報道，南海局勢緊張對於越南和菲律賓等沿岸各國加入的東盟而言，會直接導致地區局勢不穩。外長會議聯合聲明草案考慮到中國加強實際控制，寫入了“關切”一詞。