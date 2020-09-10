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大爆炸1個月後 貝魯特港再爆大火 民眾驚恐

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Un incendie s'est déclenché sur le port de Beyrouth, le 10 septembre 2020
Un incendie s'est déclenché sur le port de Beyrouth, le 10 septembre 2020 © ALINE LAFOY / AFP
作者： 法廣
6 分鐘

在黎巴嫩首都貝魯特發生慘烈大爆炸後一個多月，9月9日，貝魯特港再次發生大火，現場濃煙滾滾。民眾對8月的大爆炸仍記憶猶新，這場大火讓他們宛如驚弓之鳥。紅十字會消息顯示有一人受傷。《華盛頓郵報》駐貝魯特主管麗茲·斯萊（Liz Sly）在推文中說，黎巴嫩軍隊已告訴人們撤離港口免稅區附近地區，社交媒體上流傳著錄像，顯示有工人逃離港口。

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據美聯社報導，當地電視台表示，在港口附近的公司已要求其僱員離開，黎巴嫩軍隊關閉了該港口附近主要道路，並將車輛引向其它地區。

 目前尚不清楚是什麼原因導致貝魯特港發生大火，但黎巴嫩國家新聞社報導說，大火是在放置汽油和輪胎的倉庫爆發的。

“中東之眼”（Middle East Eye）記者拉吉普·索魯（Ragip Soylu）在推特上寫道，黎巴嫩軍方確認輪胎倉庫發生大火，滅火行動（包括使用軍用直升機）已經開始。

 半島電視台英語在線記者蒂莫爾·阿紮里（Timour Azhari）發推文說，“幾天前，民防部隊說他們撲滅了一場較小的火災”。

《時代周刊》的麗貝卡·科拉德（Rebecca Collard）在推特上發布了一段視頻，顯示大火區域濃煙瀰漫的天空。

她寫道：“一個月前的#BeirutBlast（貝魯特大爆炸）之後，其中一些（建築物）仍沒有窗戶，現在它們被（可能是有毒的）黑煙吞沒了。”

警方發言人約瑟夫·姆薩拉姆（Joseph Msalam）上校告訴美聯社，他們目前尚沒有來自港口發生的任何消息；他說火災現場的設施目前在軍隊控制之下。

當被問及火災是否由輪胎和機油燃燒引起時，他說：“我不知道。可能是集裝箱。我真的不知道那裡有什麼。”

8月4日，貝魯特港地區將近3,000噸硝酸銨發生大爆炸，造成190多人死亡，約6,500人受傷，並破壞了黎巴嫩首都數千座建築物。上周，軍方在港口附近發現了4噸以上的硝酸銨，並表示正在“處理這些材料”。

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