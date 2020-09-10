日本在野黨兩黨合並為新的大黨選出黨首
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最近合並為新黨的日本立憲民主、國民民主兩黨的黨首選舉10日在東京都內的賓館舉行，立憲民主黨黨首枝野幸男（56歲）當選首任新黨黨首，根據國會議員投票的結果，新黨名被定為在投票中佔多數的“立憲民主黨”。
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兩黨等合並以後在日本眾參兩院佔有149個席位，日本在國會中具有議席的黨從13個變為12個，其中兩個執政黨自民黨和公明黨各有396個議席和57個議席，眾參兩院全部議員席位為710議席，兩黨合並後成為最大的在野黨。
新黨的黨首競爭在立憲民主黨黨首枝野幸男（56歲）與國民民主黨政務調查會長泉健太（46歲）之間展開。
枝野幸男在選舉中獲得了現任眾院副議長赤松廣隆、國民民主黨眾議員、政壇資深大佬小澤一郎、前首相野田佳彥等實力派人物的廣泛支持，在選戰中一直處於領先地位。
決定黨首和黨名的投票在149名議員中舉行，在決定黨首的投票中，枝野幸男獲得107票，泉健太獲得42票，枝野幸男當選黨首；在決定黨名的投票中，選擇“立憲民主黨”的為94票；選擇“民主黨”的為54票，因此新黨的名稱在新當選的黨首枝野幸男的提議下定為“立憲民主黨”。
國民民主黨黨首玉木雄一郎等14人未參加新黨，計畫15日組建新的“國民民主黨”。
黨首選舉中，枝野指出，日本扭曲的社會結構因新冠疫情暴露出來，呼籲從新自由主義轉為構築“相互支持的社會”。
16日的臨時國會將選出首相安倍晉三的繼任者，官房長官菅義偉當選的可能性極高，新成立的新黨將進一步提煉新的政策與主張，和執政黨對決。