日本在野黨兩黨合並為新的大黨選出黨首

日本兩大在野黨2020年9月10日宣布合並組成新黨。立憲民主黨黨首枝野幸男大選新黨黨首。他與競爭對手泉健太在投票結束後連手致意。Yukio Edano, chief of the Constitutional Democratic Party, gestures with fellow contender Kenta Izumi, policy chief of the Democratic Party for the People, after winning the leadership race for the major opposition party in Tokyo, Japan September 10, 2020. David Mareuil/Pool via REUTERS

最近合並為新黨的日本立憲民主、國民民主兩黨的黨首選舉10日在東京都內的賓館舉行，立憲民主黨黨首枝野幸男（56歲）當選首任新黨黨首，根據國會議員投票的結果，新黨名被定為在投票中佔多數的“立憲民主黨”。

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兩黨等合並以後在日本眾參兩院佔有149個席位，日本在國會中具有議席的黨從13個變為12個，其中兩個執政黨自民黨和公明黨各有396個議席和57個議席，眾參兩院全部議員席位為710議席，兩黨合並後成為最大的在野黨。

新黨的黨首競爭在立憲民主黨黨首枝野幸男（56歲）與國民民主黨政務調查會長泉健太（46歲）之間展開。

枝野幸男在選舉中獲得了現任眾院副議長赤松廣隆、國民民主黨眾議員、政壇資深大佬小澤一郎、前首相野田佳彥等實力派人物的廣泛支持，在選戰中一直處於領先地位。

決定黨首和黨名的投票在149名議員中舉行，在決定黨首的投票中，枝野幸男獲得107票，泉健太獲得42票，枝野幸男當選黨首；在決定黨名的投票中，選擇“立憲民主黨”的為94票；選擇“民主黨”的為54票，因此新黨的名稱在新當選的黨首枝野幸男的提議下定為“立憲民主黨”。

國民民主黨黨首玉木雄一郎等14人未參加新黨，計畫15日組建新的“國民民主黨”。

黨首選舉中，枝野指出，日本扭曲的社會結構因新冠疫情暴露出來，呼籲從新自由主義轉為構築“相互支持的社會”。

16日的臨時國會將選出首相安倍晉三的繼任者，官房長官菅義偉當選的可能性極高，新成立的新黨將進一步提煉新的政策與主張，和執政黨對決。