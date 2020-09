日本在野黨兩黨合並為新的大黨選出黨首

日本兩大在野黨2020年9月10日宣布合並組成新黨。立憲民主黨黨首枝野幸男大選新黨黨首。他與競爭對手泉健太在投票結束後連手致意。Yukio Edano, chief of the Constitutional Democratic Party, gestures with fellow contender Kenta Izumi, policy chief of the Democratic Party for the People, after winning the leadership race for the major opposition party in Tokyo, Japan September 10, 2020. David Mareuil/Pool via REUTERS

REUTERS - POOL