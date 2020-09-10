美國制裁華為， 韓國半導體企業以及供應鏈相關行業遭受損失

根據美國商務部上月17日對華為作出的額外製裁決定，使用美國企業的設備、軟件和設計生產的半導體15日起未經美國政府批准不得向華為供貨。受此影響，韓國半導體企業以及供應鏈相關行業均將遭受直接或間接的損失。

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韓聯社報道，不包含美國技術的半導體產品寥寥無幾，此次制裁涉及包括DRAM（動態隨機存取存儲器）以及NAND閃存在內的半導體全領域。業界人士分析稱，考慮到美國在全球半導體市場的影響力，韓國企業難以忽視美國制裁繼續向華為供貨。

受制裁影響，韓國半導體生產商三星電子和SK海力士15日起將停止向華為供貨。鑒於面板驅動IC芯片屬於制裁對象，顯示器面板被列入制裁品類清單，三星顯示器和LG Display將停止向華為供應智能手機OLED面板。LG Display也無法再向華為供應電視OLED顯示屏。此外，若華為受此影響暫停生產智能手機及通信設備，與此相關的零部件企業恐將受到不小的打擊。

韓聯社說，有分析指出，儘管下半年服務器DRAM等半導體價格有所下跌，但華為的擴大庫存戰略將其副作用抵消，韓國半導體企業第三季度業績整體向好。但第四季度的業績下滑則不可避免。

業內人士分析稱，三星電子和SK海力士已着手制定發掘新客戶戰略，OPPO、VIVO、小米等中國企業也有可能填補華為的空缺，美國在大選後或將改變對華為的態度，制裁帶給韓企的衝擊不會持續太久。