日本菅義偉新政權正式楊帆

日本自民黨新總裁菅義偉2020年9月16日在議會當選首相，接替8月地辭職的安倍晉三。

在14日下午日本自民黨選出新總裁以後，日本安倍晉三內閣16日上午在臨時內閣會議上全體辭職，安倍在任首相天數包括第一屆內閣在內達到3188天，為日本歷史上最長的內閣，而在16日下午召開的眾議院全體會議上，新當選的日本自民黨總裁菅義偉（71歲）在指名選舉中當選第99任首相，經過在皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式，由自民黨與公明黨聯合執政的菅義偉內閣正式楊帆。

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在14日下午日本自民黨選出新總裁以後，日本安倍晉三內閣16日上午在臨時內閣會議上全體辭職，安倍在任首相天數包括第一屆內閣在內達到3188天，為日本歷史上最長的內閣，而在16日下午召開的眾議院全體會議上，新當選的日本自民黨總裁菅義偉（71歲）在指名選舉中當選第99任首相，經過在皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式，由自民黨與公明黨聯合執政的菅義偉內閣正式楊帆。

菅義偉內閣新的閣僚職位已經敲定，從菅義偉新內閣的布局來看，副首相兼財務相麻生太郎（79歲），外相茂木敏充（64歲）等8名安倍內閣原閣僚留任，如此眾多的重要閣僚留任，表示菅義偉一貫強調的新內閣繼承安倍路線的意志，也被在野黨諷刺為“完全繼承了安倍內閣的衣缽”。

從菅義偉本人的外交傾向和外相茂木敏充留任等來看，菅義偉政權以日美同盟為基礎同時重視與中國等鄰國的關係的外交方針基本不會改變。

菅義偉為了表達對行政改革和規制改革的意願，讓此前為防衛相的河野太郎（57歲）出任行政改革和規制改革擔當相。作為新型冠狀病毒疫情對策的數字改革擔當相起用原IT和科學技術擔當相平井卓也（62歲），為準備2025年大阪･關西世博會，起用井上信治（50歲）專門擔任世博相。

閣內調任的有原厚生勞動相加藤勝信，轉任內閣官房長官，原防衛相河野太郎調任為行政改革和規制改革擔當相，原國家安全委員會委員長武田良太轉任總務相。

首次入閣的有安倍胞弟、防衛相岸信夫（61歲）以及農相野上浩太郎（53歲）、復興相平澤勝榮（75歲）、一億總活躍擔當相坂本哲志（69歲）和井上卓也5人。

岸信夫的入閣引人注目，他和台灣方面關係密切，多次訪問台灣，2013年4月底5月初，他率領自民黨眾參兩院議員訪問台灣時，於5月1日與李登輝見面，今年8月9日與前首相森喜朗一行赴台，前往設置李登輝追悼會場的台北市台北賓館，向李登輝遺像獻花並表示悼念。9月19日台灣舉行李登輝追思告別禮拜，岸信夫仍將前往。