菅義偉不以中國為敵  習近平李克強同賀

日本官房長官菅義偉，在5月28日下午的記者會上，針對中國人大通過涉港《國安法》指出：在國際社會和香港市民強烈的擔憂中通過決議，對此表示深深地憂慮。

日本時間16日夜9時，日本新首相菅義偉舉行了擔任首相後的首次記者會見。他曾在12日表示不希望與中國為敵，他當選後中國國家主席習近平與國務院總理李克強致電同賀菅義偉當選首相

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在16日的記者會上，菅義偉指出：今天，我受命成為內閣總理大臣，在與公明黨的聯和政權下，擔負起國政的重大責任。

到目前為止，第2次安倍內閣出發以來，致力於日本經濟的復蘇與外交安全保障的重構，以建立所有年齡層的社會保障制度為重要課題。進入今年之後，開始對處新型冠狀病毒感染症擴大這一前所未有的事態。

現在感染仍在繼續，也依然處在嚴酷的經濟狀況的國難之中，因此絕對不能允許政治空白的存在，為了克服時艱，迅速能讓國民回到安心的生活中，我們將繼承安倍政權的工作，並推進其進一步發展。

在9月16日的記者會上，在談及安全保障時菅義偉指出：將以日美同盟為基楚。同時他也指出：在推進自由、開放的印度洋太平洋戰略的同時，也要和中國、俄羅斯等近鄰諸國建構穩定的關係。

在9月12日於日本記者俱樂部舉辦的公開辯論會上，針對他的競爭對手，前自民黨幹事長石破茂提出的以北約為參考，建立“亞洲版北約”是構想。菅義偉表示反對。他表示不希望在亞洲製造敵人和“中國包圍網”，認為不符合日本的外交戰略和國家利益，是不正確。

他的“不以中國為敵”的觀點受到中國的普遍讚揚。中國國家主席習近平16日發來賀電，他在賀電中指出，中日互為友好近鄰，同是亞洲和世界上重要國家，發展長期穩定、友好合作的中日關係，符合兩國人民根本利益，也有利於亞洲和世界的和平、穩定、繁榮。雙方應恪守中日四個政治文件確立的各項原則和四點原則共識精神，積極推動構建契合新時代要求的中日關係，造福兩國和兩國人民，為維護世界和平、促進共同發展作出積極貢獻。

16日，中國國務院總理李克也強致電祝賀菅義偉當選日本首相，表示中方願同日方一道，加強兩國各領域友好交流與務實合作，共同推動兩國關係取得新的更大發展。