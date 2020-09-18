平壤被懷疑準備潛射最大戰略導彈

分析人士和安全官員說，在偵測到朝鮮一個重要基地出現一系列活動後，他們正在觀察該國是否會利用即將到來的節日，公布新的武器或試射潛射彈道導彈(SLBM)。朝鮮料將在10月10日舉行大型閱兵儀式，以紀念朝鮮勞動黨成立75周年。

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據路透社今天報道稱，朝鮮一造船廠活動頻頻，引發猜測其可能在準備試射潛射導彈。朝鮮料將在10月10日舉行大型閱兵儀式，以紀念朝鮮勞動黨成立75周年，可以看到軍隊方隊正在演練。一些觀察人士表示，朝鮮可能自2018年以來首次展示其最大的導彈。

圖像分析人士和安全官員警告說，目前為止沒有確鑿證據表明朝鮮即將發射導彈。但在9月初幾次颱風襲擊朝鮮之後，衛星照片顯示，新浦南部造船廠進行了一系列活動，一艘曾用於水下導彈發射的駁船就停泊在這裡。

每日朝鮮(Daily NK)周四援引該船廠附近不具名消息人士的話報導稱，該現場“正在忙於準備彈道導彈發射的活動”，官員和研究人員自8月底以來陸續抵達。

據該報道，美國智庫38 North在周三的報告中表示，圖像顯示該船廠“活動很頻繁”，但“未觀察到其他準備發射的跡象”。James Martin非營利研究中心資深研究員Dave Schmerler表示，儘管活動確實表明正在對導彈駁船進行某種工作，該導彈駁船已從船塢移出或被重新安置在罩棚下，但這也與暴風雨過後的基本修復工作相符合。

美國駐朝鮮軍隊指揮官上周表示，儘管朝鮮可能會推出一種新的武器系統，但沒有跡象表明朝鮮正打算在預期的閱兵之前“出擊”。