特朗普賀菅義偉任首相 日安保局長訪美

美國總統特朗普17日在推特上發文祝賀菅義偉當選日本第99代首相。特朗普表示：我很高興地期待在不久的將來我們能夠舉行會談。這是特朗普首次在推特上祝賀菅義偉當選首相。

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特朗普指出：您的成長史非常之好。在這裡，他所意識到的是出生在一個普通的草莓農家，一邊在東京的水產批發市場築地市場打工，一面在法政大學讀書等自強不息，艱苦奮鬥的菅義偉的成長史，使他終於擔負起領導國家的首相的重責。

特朗普在推特中寫道：菅首相為了世界，為了日本，一定能做出非常大的貢獻。

有消息人士稱，菅義偉首相與特朗普總統大約在本周內舉行電話會談。

另據報道，繼安倍內閣之後，在菅義偉內閣繼續擔任國家安全保障局局長的北村滋，從9月22日開始訪問美國，將與美國政府高官會談，向美國方面說明菅義偉新政權以日美關係為基軸的外交方針。

北村滋訪美的期間是22日至26日，將與美國總統國家安全事務助理奧布萊恩(Robert O'Brien)舉行會談。白宮在7月底表示，奧布萊恩的新冠病毒檢測呈陽性。當時奧布萊恩癥狀輕微，一直在自我隔離，並在另一個安全的地點辦公。

他在8月19日痊癒後，與北村滋舉行了電話會談，據說雙方就亞太地區形勢，中國海警船持續進入釣魚島日本認為是領海的區域、香港及朝鮮等問題等交換了意見。

這將是菅義偉任首相以來，首次派高官外訪。