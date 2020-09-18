菅義偉上任獲74％支持率 人品好受贊

隨着菅義偉內閣啟動，日本經濟新聞和TV Tokyo於9月16、17日進行了緊急輿論調查。結果顯示，菅義偉內閣支持率達到74％，在日本歷屆剛上台的新內閣中排在第3位。與8月針對安倍晉三內閣實施的上次調查相比，支持率上升了19個百分點。關於支持菅義偉內閣的理由，回答首相人品和穩定感的受訪者居多。

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據日本經濟新聞今天報道稱，菅義偉內閣支持率達74％，人品獲好感。

從有統計記錄的1987年以後的調查結果來看，政權上台時內閣支持率最高的是2001年的小泉純一郎內閣，達到80％。排在第2位的是2009年的鳩山由紀夫內閣，支持率為75％，菅義偉內閣緊隨其後。2012年的第2屆安倍內閣剛上台時支持率為62％。

關於支持菅義偉內閣的理由（多選），回答“人品值得信賴”的受訪者最多，比例達到46％。菅義偉在自民黨總裁選舉中介紹了自己的出身，稱“我是寒冷多雪的秋田的農民家庭的長子”，還多次說明了自己經由地方議員等參與國家政治的經歷。

近年來，在支持安倍內閣的理由中，“人品值得信賴”的比例只有10％水平。隨着首相更迭，支持理由也發生變化。

據該報道稱，支持菅義偉內閣的第2大理由是“有穩定感”，比例達到39％。菅義偉在長達7年零8個月的時間裡作為內閣官房長官推進了危機管理等工作。在支持安倍內閣的理由中，“有國際觀念”的比例超過20％，而菅義偉內閣的這一比例下降至7％。

不支持內閣的比例減少了20個百分點，降至17％。不支持的理由主要在於“內閣以自民黨為中心”（48％）和“政府和黨的運營機制不好”（32％）。從最近的調查結果來看，不支持安倍內閣的理由是“政策不好”，比例超過30％。此次這一比例為13％。

按性別來看，女性的內閣支持率為77％，男性為72％。安倍內閣在大多數調查中，都是男性的支持率高於女性。按年齡來看，18～29歲群體對菅義偉內閣的支持率高達87％。

據該報道說，認可的最主要原因是“有穩定感”，佔29％。第二大原因是“繼承了安倍內閣”（24％）。“不認可”的最主要原因是“繼承了安倍內閣”，佔30％，其次是“受派系意向牽制”，佔26％。

據報道介紹，此次調查是日經Research在9月16日、17日兩天面向日本全國18歲以上男女實施，以包含手機號碼在內的隨機撥號方式進行，共獲得了1007份回答。回答率為47.6％。