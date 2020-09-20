泰國9.19集會出人意料解散 改日集結

自從9月19日延續至今的泰國學生反政府示威活動於今晨宣告解散，集會者約定9月24日再度在泰國國會前集結。泰國警方高度戒備昨夜今晨的示威，布防大批警力。

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據據本台在曼谷特約記者江楓的報道，組織這場萬人集會的幾名學生領袖今晨（20/9）在集會地點設定“2020民主標誌物”，宣誓要求政府執行民主體制改革。泰國當局對這場學生領導的反政府運動採取嚴密監控、高度克制的措施。隨着示威人群不斷擴增，軍人和警察對政府官邸實施嚴密防護。不料集會領導人卻帶領示威隊伍向泰國樞密院辦公室轉移，並在向泰國樞密院提交訴求書後宣告解散。據悉該份訴求書的內容包括了修改憲法和王室制度在內的10項意見。

參加集會的16歲女中學生阿卡拉宋（Akkarasorn Opilan）接受採訪時表示：我們不僅僅只是爭取未來，而是希望社會大眾有一種政治覺醒。如今有一群人有能力和資源去改變這個國家，但他們卻不願意去做什麼。我和朋友們希望這個國家擁有真正的民主。雖然我們個人的生活沒有受到太大影響，但民主改革卻能給千百萬低收入的弱勢族群帶來廣泛利益。

據該報道，就一些有年紀的高層領導、企業家和管理人員，他們不願也不能發出政治呼籲，因為他們背後有家庭、企業和社會責任，一名受訪者表示，我理解這些“政治沉默者”，但如果您害怕發聲或繼續沉默，將永遠得不到民主。希望大家看到，這不是個人利益的問題，而是一個國家發生在人民大眾身上的問題。這名示威者說，希望泰國社會高階層人士以及掌握社會資源的精英人士重視民主政治，因為這會給大眾帶來利益。