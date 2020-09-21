日本首相與美澳首腦舉行電話會談

日本首相菅義偉20日晚與美國總統特朗普及澳大利亞總理莫里森舉行了電話會談，這是菅義偉在擔任首相後首次與外國首腦進行電話會談。

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在會談中，日美首腦就攜手加強日美同盟達成了一致。特朗普提出“一起讓美日同盟得到進一步發展”，菅義偉強調“日美同盟是實現地區和平與穩定的基礎”，並希望和特朗普一起加強雙方合作，特朗普表示“完全贊同”。兩首腦還就在朝鮮問題、新型冠狀病毒感染症對應問題上的兩國緊密合作達成共識。

菅義偉就朝鮮綁架日本人問題表示“為了早日解決這個問題，日本將採取果斷措施”，並要求特朗普在這個問題上給予全面合作和支援。兩人在實現建立“自由開放的印度太平洋”構想方面也取得了共識。

在此之前，菅義偉與澳大利亞總理莫里森舉行了電話會談。

在通話中，菅義偉指出，他將延續他的前任安倍晉三對於日美澳三方安全協議的高度重視，並且指出了加上印度在內的“四方協議”的重要性，中國將“四方協議”視為西方世界遏制中國的動向，而在2007年陸克文工黨執政後，強調與中國的經貿關係及多領域的接觸,對“四方協議”表現出謹慎的態度。莫里森政權則對“四方協議”持有積極態度。

同時，為了牽制在南海和東海活動頻繁的中國，推動重視法律和國際規則的“自由開放的印度太平洋”構想，日美澳等國將朝着10月在東京召開日本、美國、澳大利亞、印度四國外長會談的方向展開協調，除安全保障等方面的問題外，四國外長也將討論在新型冠狀病毒流行以後，中國的醫療用品外交和將要展開的疫苗外交對世界的影響等。

如果實現了四方外長的訪日，將是3月新型冠狀病毒流行以後外國部長級幹部的首次訪日，估計菅義偉將與四國外相舉行會談。