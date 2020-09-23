日本將全面解禁外國人入境

日本政府正考慮從10月初，面向外國人重新開始發放新簽證，重新接納由於新型冠狀病毒影響而禁止入境的外國人。2020年7月攝於東京

據日本多家媒體報道，目前日本政府目前正在研究，從10月初，將在全世界的範圍內，面向外國人重新開始發放新簽證，重新接納由於新型冠狀病毒影響而禁止入境的外國人。不僅商務人員，3個月以上的中長期滯留者也將成為主要對象，但是遊客除外，而為了防止新冠感染擴大，需隔離兩個星期，入境規模為最多一天一千人左右。外國人留學生的入境也將全面解禁。

廣告 繼續瀏覽後續

日本政府現在針對世界上的159個國家和地域，勸告日本人不要前往，也基本拒絕這些國家和地區的外國人入境。而日本政府在7月決定，將緩和與16個國家和地區之間商貿人員往來的限制，這16個國家和地區為越南、泰國、澳大利亞和新西蘭、中國大陸、韓國、台灣、柬埔寨、新加坡、香港、澳門、文萊、馬來西亞、緬甸、蒙古和老撾，在7月末，與越南等7個國家和地區之間的商貿人員的重新往來已經開始，因為並未出現新冠感染擴大的傾向，因此開始討論從10月1日開始進一步開放外國人入境。

日本政府曾在4月1日決定，日本拒絕入境的國家和地區當時增至73個，其中包括美國、中國和韓國等。對於新增的國家和地區，禁止入境措施以4月3日0時為分水嶺，此後到達日本的人員成為實施對象。持“永住者”、“日本人配偶者等”、“永住者的配偶者等”或“定住者”在留資格的人員等，在4月2日前持再入境許可出國，原則上可以從禁止入境對象地區再入境日本；但在4月3日以後出國，原則上為禁止入境對象。“特別永住者”與以往一樣，不視為禁止入境對象。

不過從8月5日開始，在4月3日以前從日本出境的、持有在日本有效在留資格的這些地區外國人，也可以進入日本了；而4月3日以後出境的、持有長期在留資格的外國人如果沒有親屬的喪葬和生孩子等特殊情況，仍然不能進入日本。

而從9月1日開始，現在在國外的持有日本在留資格的外國人，只有符合一定的條件，都可以再入境。但是也必須和日本人一樣，要接受核酸檢測並在旅店內隔離14天。

但是目前仍然沒有開放發放新的簽證，而從10月初開始，可能開始發放新的簽證。

據記者向日本駐華大使館的諮詢，現在他們來沒有接到政府方面有關這方面的的消息。