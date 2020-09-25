金正恩就韓國公民被朝軍射殺事件向韓方“深切致歉“

遇害人是韓國一名漁業官員，韓國軍方此前證實他21日在黃海臨近兩韓交界的延坪島水域失蹤，24小時後被朝鮮巡邏艇發現開槍打死，遺體被遺棄在水裡，因擔心有新冠病毒污染，因此焚屍。

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這是十年來首次韓國公民被朝鮮軍隊射殺事件，引發韓國憤怒。

韓國國家安保室長徐薰在記者會上公開了朝鮮致函的內容，金正日稱這個意外是一個可恥的事件，他為因此讓文在寅總統和韓國同胞感到失望而深切致歉。

法新社報道指，朝鮮、尤其是金正日表達道歉非常罕見，而事件發生之際，正值兩韓關係停滯、朝美間無核談判陷入僵滯。

平壤在對韓方的信中稱，這名韓國人非法進入朝鮮海域並拒絕出示身份，朝軍向他開槍射出10多發子彈，在射擊後他沒有任何動靜，朝軍在其10多米外進行了情況確認，發現他已不在漂浮物上，只能看到大量血跡。朝軍由此判斷該入侵者身亡，並根據國家應急防疫規定當場將浮游物澆汽油焚燒。

韓國軍方周四稱，這名韓國人在水中被朝鮮巡邏艦盤問了數小時，在發現他試圖違背命令時，朝軍按上級指示開槍射殺。

這名官員是周一在離朝鮮臨海一公里半的韓國延坪島附近的一艘巡邏船上失蹤的，他當時穿着救生衣，船上有他留下的鞋子，顯示他應是自願跳入海中的。

中央社報道指，南北韓對各自非法逃離者的程序通常都是採用先調查後遣返的程序處理，金正恩執政至今共遣返了22名韓國逃離者，同時韓國方面根據本人意願遣返朝鮮的脫北者有141人。