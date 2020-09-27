奧特加斯：美國繼續在南海與東南亞盟友夥伴站在一起

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）9月27日通過推特表示，“5年前的9月25日，習近平總書記曾保證中國將不會對位於南中國海的南沙群島進行軍事化”。她指，“這是又一來自北京的虛假承諾”，並稱“我們繼續與在南中國海的東南亞盟友和夥伴站在一起。”

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奧特加斯在美國國務院發表的聲明中寫道，“五年前的2015年9月25日，習近平總書記站在白宮玫瑰園，表示‘中國無意對南沙群島進行軍事化’，中國的哨所也不會‘瞄準或影響任何國家’。相反，中國對這些有爭議的哨所實行了無所顧忌和挑釁的軍事化，他們部署了反艦巡航導彈，擴大了軍事雷達和信號的情報能力，建造了幾十個戰鬥機機庫，還建造了能夠接納戰鬥機的跑道。”

奧特加斯稱，“中國共產黨使用這些軍事化的前哨作為脅迫的平台，以控制北京沒有合法海事主張的水域。它們是數百艘海上民兵船隻和中國海岸警衛隊船隻的集結地，這些船隻經常騷擾民用船隻並妨礙合法地執法活動，海上捕魚及鄰國的油氣開發。”

她稱，“中共不兌現其言行或承諾。近幾個月來，我們看到前所未有的國家在聯合國正式反對中國在南中國海的非法海上主張提出正式反對。我們敦促國際社會繼續對這種不可接受和危險的行為表示反對，並向中共明確表示我們將讓其負責。美國將繼續與我們的東南亞盟國和夥伴站在一起，抵制中國為建立南中國海的統治權而進行的強制性努力。”

此前，美國國務卿蓬佩奧10日在參加東盟外長視頻會議時呼籲，各國合作反對中方的霸凌行為，並重新審視與中國國有企業的經濟往來。北京方面，中國外長王毅9日在參加這一會議時發言稱，“美國出於自身政治需要，直接介入本地區領土和海洋爭端，不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手”。他稱，“美國干擾中國和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，正在成為損害南海和平的最危險因素。”