王毅據報最快下月訪日 擬與菅義偉會面

日本政府的消息人士9月27日向媒體透露稱，中國外交部長王毅計畫最快於下月到訪日本，並與日本外交大臣茂木敏充會談。據悉，王毅在日期間還擬與日本新首相菅義偉會面。

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日本放送協會（NHK)和《日本經濟新聞》周日報導，來自日方的一名消息人士透露稱，王毅預計最早將在10月到訪日本與茂木敏充會面。此外，目前雙方還在協調菅義偉與王毅之間的會談。會談若實現，將是菅義偉自9月16日就任首相後首次與中國政要直接會晤。上周五（25日） 菅義偉與中國國家主席習近平舉行了電話會談，就尋求兩國高層接觸以促進地區和國際穩定達成一致。

據日本共同社隨後報導，菅義偉在與習近平通話時說“日中關係的穩定對地區及國際社會而言極其重要，希望共同負起責任。”此外，日方官員透露稱，菅義偉還在與習近平的通話過程中關切香港、釣魚島、東海局勢等議題。新華社25日報導說，習近平強調，“中日共同肩負着維護世界和平穩定發展的重要責任”。

值得注意的是，菅義偉在上任首相後第一位選擇通話的外國領導人是澳大利亞總理莫里森，隨後他才與長期盟友美國總統特朗普進行了通話。菅義偉向媒體介紹他向特朗普表示，美日同盟是“地區和平和穩定的基石”。菅義偉稱，特朗普在通話中告訴他兩國之間的同盟應得到進一步的強化。菅義偉回應指，歡迎特朗普在一天的24小時內隨時與其通電。

有消息指，美國國務卿蓬佩奧也將於10月，並會最快在月初到訪日本。他對日本的訪問是因為日方據報正在協調美日印澳四國第二次外長會議於東京舉行。如若計畫落實，蓬佩奧預計也將會與菅義偉會面。

作為菅義偉的前任及上級，剛卸任首相一職的安倍晉三近日在接受《日經》採訪時回顧其任內的外交成績指，特朗普在競選美國總統時曾表示要從遠東撤軍、修正日美同盟，這讓日本外交面臨十分緊張的局面。但安倍在特朗普就任之前向後者闡述了中國給日美同盟帶來的危機，這是直至他卸任前，日本都能與美國構建穩固關係的起點。

安倍晉透露稱，當時他曾拿出中國和東亞形勢的圖表來說服特朗普。特朗普問道，"中國從何時，以什麼樣的速度增加軍費？"面對特朗普的提問，安倍回答說，中國從近30年前開始，軍費擴張了約40倍。據他描述，特朗普對這一答案顯得十分吃驚。安倍還列舉中國海軍潛艇的數量，暗示其目標是駐紮日本的美國海軍第七艦隊。"這不僅僅是東京的問題，也是華盛頓的問題。"

安倍稱，那次會面的目的之一就是"確保能與特朗普一起打高爾夫"。兩人隨後陸續開展了五次"高爾夫外交"、總計會面14次。安倍還談到，特朗普後來經常說，"朝鮮只是短期問題，中國才是長期問題"。