韓國公務員海上遭朝鮮射殺焚燒案 壓力增大首爾尋屍引發兩韓緊張

朝鮮27日要求韓國立即停止侵犯領海搜索被朝軍射殺的公務員，並表示朝方也將尋找遺體，已經想好移交韓方的程序和辦法。

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據韓聯社今天報道，朝鮮警告韓方莫犯領海，計畫自行搜索歸還遺體。朝中社當天刊發題為《警告南朝鮮當局》的文章指出，韓方25日起出動大量艦船擅自越過西部海域海上軍事分界線，勢必激起朝方的警惕，可能引發新的緊張局勢，朝方決不對韓方侵犯領海的做法袖手旁觀。

不過，朝方一般聲稱的領海畫定標準和韓方不同，所謂侵犯領海的說法站不住腳。韓方按等距離線法畫定了西部海域北方界線（NLL），而朝方1999年單方面公布位於北方界線以南的海上警備界線。因此韓朝2018年討論在西部海域北方界線兩側畫設和平水域時，也就此相持不下，在當時達成的“九一九軍事協議”中只提到北方界線，沒有明確海界。

韓聯社說，稍早韓國海洋警察廳27日表示，當天在延平島海上集中尋找被朝鮮射殺的公務員A某的遺體和遺物。海警出動4艘500噸級艦艇、3艘300噸級艦艇、6艘小型艦艇和2架飛機，海軍則出動16艘艦艇和4架飛機展開搜查。

朝中社當天刊發題為《警告南朝鮮當局》的文章指出，韓方25日起出動大量艦船擅自越過西部海域海上軍事分界線，並要求韓國立即停止侵犯領海搜索被朝軍射殺的公務員。但是海警方面表示，海警只在北方界線（NLL）以南海面進行搜索。

另外，海警25日請求韓軍提供懷疑A某棄韓投朝的證據資料，截至當天上午軍方沒有對此回應。海警正在對A某失蹤前乘坐的漁政船內電腦進行數字取證，確認是否存在搜索朝鮮信息的瀏覽記錄，並修復18日發生故障的船上2個監控攝像頭，調查是否有人故意破損。海警還在分析GPS定位裝備紀錄。

據該報道稱，海警24日對漁政船展開現場調查，但是未能找到A某的手機和遺書，而且船上2個監控攝像頭均發生故障，無從得知失蹤當天行蹤。