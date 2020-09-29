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伊拉克發生火箭彈襲擊 造成2名婦女和5名兒童死亡

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Des débris brûlent sur une route près de l'aéroport international de Bagdad après la chute d'une roquette.
Des débris brûlent sur une route près de l'aéroport international de Bagdad après la chute d'une roquette. © REUTERS
作者： 法廣
4 分鐘

伊拉克軍方當天表示，離巴格達機場不遠的一棟民宅當天遭兩枚火箭彈襲擊，造成2名婦女和5名兒童死亡。軍方聲明稱，親伊朗的武裝組織發射火箭彈原本是為襲擊巴格達機場的美軍，不料缺落到了民宅上。

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這個離巴格達機場不遠的村莊(d'Al-Bouchaabane)中的很多村民憤怒地走上街頭。一名弔唁死者的村民對法新社記者表示，這個村莊就像小伊拉克的縮影，如果政府無法保護它，它將如何確保整個伊拉克的安全？

伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kazimi）還沒有明確表態。美國國務院發言人摩根·奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，親伊朗的武裝團夥是讓伊拉克陷入動亂的因素。她呼籲伊拉克政府立即抓住罪魁禍首。

從8月初以來，正對美國駐巴格達大使館、美國士兵基地、伊拉克政府後勤車隊的襲擊多達有40多起。

而周一晚針誤射向民宅的火箭彈使得5個兒童和兩名婦女喪命，這樣當地的百姓痛苦不已。

美國政府近日說，如果再繼續這樣下去，將關閉駐伊拉克大使館並撤出3000名士兵，除非停止火箭彈襲擊。伊拉克境內近一個月來發生了一系列針對美國人的襲擊。

 

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