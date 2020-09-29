伊拉克發生火箭彈襲擊 造成2名婦女和5名兒童死亡

伊拉克軍方當天表示，離巴格達機場不遠的一棟民宅當天遭兩枚火箭彈襲擊，造成2名婦女和5名兒童死亡。軍方聲明稱，親伊朗的武裝組織發射火箭彈原本是為襲擊巴格達機場的美軍，不料缺落到了民宅上。

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這個離巴格達機場不遠的村莊(d'Al-Bouchaabane)中的很多村民憤怒地走上街頭。一名弔唁死者的村民對法新社記者表示，這個村莊就像小伊拉克的縮影，如果政府無法保護它，它將如何確保整個伊拉克的安全？

伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kazimi）還沒有明確表態。美國國務院發言人摩根·奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，親伊朗的武裝團夥是讓伊拉克陷入動亂的因素。她呼籲伊拉克政府立即抓住罪魁禍首。

從8月初以來，正對美國駐巴格達大使館、美國士兵基地、伊拉克政府後勤車隊的襲擊多達有40多起。

而周一晚針誤射向民宅的火箭彈使得5個兒童和兩名婦女喪命，這樣當地的百姓痛苦不已。

美國政府近日說，如果再繼續這樣下去，將關閉駐伊拉克大使館並撤出3000名士兵，除非停止火箭彈襲擊。伊拉克境內近一個月來發生了一系列針對美國人的襲擊。