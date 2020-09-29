美澳印日四國外長下星期將齊聚東京

日本外相9月29日表示，美國、澳大利亞、印度和日本的外長下個星期將齊聚東京，討論印度洋、太平洋地區問題，其中包括新冠病毒疫情和地區形勢問題。

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印太地區人口最多的民主國家：美、澳、印、日四國又被稱作四國集團。此次四國集團外長會議將在10月6日舉行，與會者將有美國國務卿蓬佩奧，澳大利亞外長佩恩，印度外長蘇傑生，日本外相茂木敏充。

這次四國外長會議是美國總統大選前特朗普政府最引人注目的一次外交活動。近兩年來，美國與中國的關係因貿易、技術、安全、南中國海、台灣、香港等問題而迅速惡化。美國如何應對中國也成為這次美國大選競選活動的一個重要議題。

與此同時，印度跟中國關係也因長久以來懸而未決的邊界紛爭問題爆發而處於高度緊張狀態。目前，印中兩國正在力圖化解在有爭議的喜馬拉雅山地區的邊界對峙的緊張形勢。早些時候，雙方軍人在那裡的對峙導致鳴槍事件。這是1975年以來雙方邊界首次出現鳴槍事件。

此外，中國在南中國海的咄咄逼人的軍事態勢以及在南太平洋地區的擴張也引起澳大利亞等國的強烈警惕。

對日本來說，這次四國外長聚會東京也是日本新首相菅義偉上任以來的最重要的外交活動。日本在東海與中國有海洋權和領土糾紛。中國不斷派遣漁船、海警船和飛機進入日本管轄下的尖閣諸島（中國稱釣魚島）海域，招致日本的抗議和警惕。

9月16日上任的菅義偉首相星期五與中國國家主席習近平通了電話。雙方都表示要密切合作解決各種問題。

日本外相茂木敏充在星期二舉行的記者會上說，“美澳印日四國外長舉行這次會議可謂時機適宜。四個國家對地區事務擁有同樣的構想，他們將就種種挑戰交換意見。自由與開放的印太地區的理念對後疫情時代的世界日益重要。因此，我們要重申進一步加強四國以及與很多其他國家合作實現這一構想的重要性。”

茂木敏充還說，他要與美澳印三國外長分別舉行雙邊會談。