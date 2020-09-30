日本防衛預算提案連續9年增長 520億美元再創新高

日本防衛省近日向菅義偉首相領導的新政府提出了下一財政年度的軍事預算方案。該方案保持了過去九年持續增長的勢頭，較2020財年防衛預算增長3.3%，預算申請額為54898億日元（約520億美元）。

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如果這一申請獲批，日本防衛預算將連續9年增加。日本防衛省稱，這將幫助日本軍方建設應對新威脅的能力，包括在網絡、太空和電磁戰層面。此次日本防衛預算中，約6.9億美元和3.4億美元將分別用於支持新增設的太空領域及“太空態勢感知監視系統”和網絡安全及電磁戰領域，約11.82億美元用於彈道導彈防禦領域。在太空領域，日本防衛省將配置新型光學望遠鏡以監測太空不明飛行物，並將增加監視衛星所需的設計研發，相關費用共計約2億美元。

在網絡安全領域，日本防衛省將調集海陸空三方面隊員，新設540人左右的“自衛隊網絡安全防衛隊”。另據日本財務省30日稱，除高額的防衛預算申請外，新冠疫情及各種防災減災預算都在增加，日本2021財年政府預算總額恐將超過100萬億日元，將創下新高。這也是現任首相菅義偉上任後的首次防衛預算，其將在稍後得到日本國會地審議。

對此，東京國際基督教大學國際關係學院高級助理教授納吉（Stephen Nagy）向美國有線電視新聞網（CNN）分析指，防衛省要求的預算增加雖然很大，但與東亞其他地區（包括中國和韓國及台灣）的類似軍事支出漲勢相符。中國官方宣布在今年5月宣布，軍事預算增加6.6％，使中國的國防總支出達到至少1780億美元。納吉表示，“中國每年建造的軍艦比整個英國軍隊擁有的軍艦還要多。”

納吉稱，“自2000年以來，中國的軍事預算每年增加大約10％，因此日本軍費的增加是中國在該地區和全球範圍內廣泛擴大軍事足跡所驅動。” 日本拓殖大學國際學部教授佐藤丙午亦指，日本軍方擴大預算是對朝鮮不斷上升的威脅加以回應，也是美國總統特朗普政府對日方施加壓力，要求日本對自身的保護承擔更多責任。他說，“（防衛省）不增加預算的時代已經結束了。”

佐藤補充說，擬議的新預算或是剛剛卸任首相一職的安倍晉三執政時的政治遺產，不應被解讀為新首相菅義偉的未來國防開支計畫的跡象。今年8月，日本前相河野太郎在接受CNN專訪時稱，“任何試圖以武力改變（南海）現狀的一方，都需被迫付出高昂代價。”。他強調， “南中國海的自由與開放的海事秩序，跟其他地方的一樣重要。還有發生在那裡的事，會引起國際社會關注。”