日本新防衛相岸信夫視察海上作戰中心 考慮建海上反導系統

日本新防衛相岸信夫（Nobuo Kishi）今天10月1日視察海上作戰中心，他表示日本安保環境快速變化，嚴峻程度增加。法新社說，日本面臨朝鮮的威脅與中國不斷擴張的地區雄心。岸信夫提出創紀錄國防預算，並考慮建海上反導系統。

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據共同社消息，日本新防衛相岸信夫就任後首次視察部隊。10月1日他在神奈川縣橫須賀市，視察了由海上自衛隊各個司令部彙集而成的“海上作戰中心”，出席了該中心的啟用儀式。

岸信夫致辭說：“我國所處的安全保障環境以極快速度變化，嚴峻程度增加了。希望大家擔負起把握最前線的情況，促成部隊準確行動的重要職責。”

據介紹，日本海上作戰中心是將海上自衛隊的自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、潛艇隊等各司令部整合到同一處辦公樓的統合司令部。這項安排被認為會讓部隊之間更方便溝通，實現高效作戰指揮。

據法新社報道，岸信夫9月30日向議會提交了一項金額創紀錄的新國防預算案，要求議會審議審議通過。這個相當於520億美元，2021年4月1日開始的年度預算案，金額同比增加了3.6%。這也是日本連續第九次提高國防預算。

日本計畫購買兩艘新護衛艦和一艘潛艇，總金額超過16億美元。東京還準備更新換代三菱F-2 （Mitsubishi F-2）戰機，該項目在未來幾年需要巨額研發經費。

不過，日本國防部並未要求政府為6月份放棄的“宙斯盾”（Aegis Ashore）陸基導彈防禦系統的替代方案提供特定資金。該系統原定在日本兩個地點安裝，但引起當地居民的嚴重不安，且遇到的技術障礙可能使成本激增，目前這個項目已達42億美元。日本政府承諾會在今年年底之前找到替代方案。

岸信夫是安倍晉三的弟弟。安倍因健康原因於9月中旬辭職之前曾再次強調需要加強日本的反導防禦能力。他的繼任者，前得力助手菅義偉（Yoshihide Suga）也持同樣觀點。新防衛相岸信夫最近表示，他正在考慮一種海上新型反導系統。