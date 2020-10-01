菅義偉10月中旬訪問越南與印度尼西亞

據日本政府方面的消息，菅義偉首相在10月中旬將進行他擔任首相以來的首次出訪，對象國是越南和印度尼西亞。

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菅義偉在就任以後曾於澳大利亞、美國、德國和英國等的七國集團首腦、韓國、中國、俄羅斯等首腦舉行電話會談，如果這次出訪計畫得以實現，將是他就任首相以來的首次出訪。

目前新冠病毒仍在世界範圍內蔓延，日本日本政府為恢復國際商務人員往來，正在與一些國家商討恢復商通航，並最先與越南實現了試行通航，搭載日本企業相關人士等150人的臨時航班6月25日從成田機場起飛並抵達越南雲屯。

在中美尖銳對立的背景下，日本現在正在與東南亞各國接近，試圖建立中國以外的產業鏈與供應鏈及市場。

安倍前首相在2012年第二次安倍內閣開始以後，首選的出訪地也是越南與印度尼西亞，而2006年成立第一次安倍內閣時，首先的出訪對象國是中國。

菅義偉10月1日在眾議院議員會館，訪問了安倍晉三前首相的事務所，與安倍舉行了會談，並傳達了和各國首腦的一系列會談情況和10月中旬將訪問越南和印度尼西亞的計畫。

會談後菅義偉在首相官邸對記者們說：在一系列的首腦會談中，大家都說：晉三的身體好嗎？擔心他的健康狀況，因為結束了一系列的會談，我向安倍前首相彙報了會談的內容。