美國國務卿取消訪問韓國蒙古只訪日本

10月2日，美國總統唐納德·特朗普宣布，他和妻子梅拉尼婭·特朗普的新型冠狀病毒檢測呈陽性，住進醫院，而美國國務卿蓬佩奧原定於4日到8日曆訪日本、蒙古、韓國，並參加6日在東京舉行的美澳日印四方外長會議，而美國國務院10月3日宣布，將取消蓬佩奧對蒙古和韓國的訪問，但是訪日將按原計畫進行，並參加10月6日在日本舉行日本、美國、印度與澳大利亞的四國外長會議。

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雖然美國總統特朗普夫婦雙雙感染新冠，但是蓬佩奧2日表示：自己和妻子的核酸檢測結果都是陰性。

據美聯社10月2日消息，蓬佩奧表示，當天自己和夫人前往克羅地亞訪問，在飛機降落杜布羅夫尼克20分鐘前他們就做了新冠檢測，檢測結果是陰性。

美國國務院沒有說明蓬佩奧取消訪問韓國和蒙古的原因，而輿論認為與特朗普夫婦感染新冠有關。

美國國務院表示：蓬佩奧本月之內仍然有再訪亞洲的預定，訪問韓國和蒙古的日程也正在進行調整。

蓬佩奧訪問日本的時間是10月4日-6日，將在6日返回美國。

蓬佩奧2日表示：有關歷訪亞洲的日程是否適當正在繼續研究，表示可能會改變一些日程，3日獲悉特朗普的病情今後幾天將不容忽視，處於關鍵時刻，可能因此決定取消了對韓國和蒙古的訪問。

四國外長10月6日將在東京舉行會議，會談將確認為實現安倍前首相和美國總統特朗普所倡導的“自由開放的印度洋太平洋構想”而合作，預計菅義偉將接受四國外長的禮節性拜訪或與他們分別會談。