印度試射成功攜帶核彈頭新型導彈 中媒斥威脅

中印雙方衝突尚未解決，雙方仍處於對峙狀態，印度日前在奧里薩省沿岸成功試射可攜帶核子彈頭的新型“英勇”飛彈，射程800公里，由於近日印度不斷視射飛彈，印度方面稱以對敵人產生威懾作用。印度在九月底時先是成功試射增程版的布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈，十月初軍方自製阿瓊（Arjun）主戰坦克也成功試射射程超過4公里的雷射導引反坦克飛彈，中國媒體認為，印度頻頻試射飛彈，是對中國軍隊示威。

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據聯合新聞網今天引述消息報道說，印度政府高層人士向亞洲新聞國際通訊社（ANI）指出，新型“英勇”飛彈3日在奧里薩省（Odisha）沿岸試射成功，這款飛彈較現役的“英勇”飛彈更輕、更容易操作，可打擊800公里外的目標，且飛彈在朝向目標飛行的最後階段，會以超高音速飛行，讓敵人不易攔截。

印度在九月底時先是成功試射增程版的布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈，十月初軍方自製阿瓊（Arjun）主戰坦克也成功試射射程超過4公里的雷射導引反坦克飛彈，中國媒體認為，印度頻頻試射飛彈，是對中國軍隊示威。

據該報道說，中國解放軍與印度軍隊自5月初在拉達克（Ladakh）東部中印實際控制線（LAC）頻頻發生流血衝突，局勢相當緊張，而巴基斯坦也在印巴控制線（LoC）蠢蠢欲動，讓印度軍隊要兼顧兩國威脅，負擔相當大。