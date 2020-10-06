菅義偉與蓬佩奧等三國外長舉行會談

日本時間6日下午2點，日本首相菅義偉與訪問日本的美國國務卿蓬佩奧舉行了會談。

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由於新冠流行，菅義偉和蓬佩奧用碰拳代替握手，然後菅義偉用英文做了自我介紹並對蓬佩奧的來到東京表示歡迎。

這是菅義偉在就任以後首次與外國要人舉行會談。在談及安倍政權所推進的“自由開放的印度洋太平洋”時菅義偉說：這一設想作為地區繁榮與和平的願景，在國際社會得到了廣泛的共識，我所領導的政權也將堅定地推進這一設想作為基本方針。

菅義偉強調，希望在6日召開的四國外長會談上展開暢所欲言的討論。菅義偉指出：新型冠狀病毒的擴大，讓國際社會面臨各種課題，希望共同具有“自由開放的印度洋太平洋”這一願景的多國加深理解，並有必要不斷積累具體的合作。

日菅義偉在會談中表示：為早日解決朝鮮綁架日本人問題，希望美方給予全面支持。蓬佩奧表示同意。

蓬佩奧對菅義偉就任首相表示祝賀，並表示支持日本舉行東京奧運會和殘奧會。

會談進行了15分鐘，日本方面參加會談的有外相茂木敏充、國家安全保障局局長北村滋；美國方面參加會談的有美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿史迪威、美國駐日本臨時大使代理楊戈出席可會談。

菅義偉6日在官邸也與來日參加四國外長會談的澳大利亞、印度外長了舉行會談。

而菅義偉在6日自民黨的幹部會議上，在談及感染新型冠狀病毒的美國總統特朗普已經退院時表示：可以放心了。