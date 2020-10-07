韓聯社：前朝鮮駐意大利代理大使已投奔韓國

據韓聯社韓聯社(Yonhap)10月7日報道，2018年曾經失蹤的前朝鮮駐意大利代理大使趙成吉（譯音）去年7月已入境韓國。韓聯社報導，韓國國會情報委員會委員長、共同民主黨議員全海澈7日向媒體表示，趙成吉多次主動表達欲投奔韓國的想法，去年7月他偕同妻子入境韓國，但擔心牽連仍身處朝鮮的家人，因此不願此事曝光。

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趙成吉也是繼1997年前朝鮮勞動黨書記黃長燁以來，投奔韓國的朝鮮最高層級官員。對於韓朝政府是否曾就此事溝通，全海澈表示無可奉告，也未透露趙成吉失蹤以來的狀況、目前住處及入境韓國動機等資訊。

意大利政府2017年9月以朝鮮第六次核試為由，將時任朝鮮駐意大使驅逐出境，之後由趙成吉擔任代理大使；但趙成吉在2018年11月初與妻子離開大使館後下落不明。

朝鮮政府官員脫北投奔韓國，因涉及領域敏感，通常選擇改名換姓、隱匿行蹤，不過，韓國國家情報院6日就趙成吉行蹤向國會情報委員會進行簡報，在野黨國民力量黨議員河泰慶也在臉書上貼文，稱趙成吉2019年入境韓國，獲韓國政府保護。

外交部長康京和今天對此事被披露表示驚訝，對於趙成吉入境後的政府對應措施，康京和說，“因涉及個人狀況，政府基於安全立場，會以個人意願為最優先原則處理。”

曾與趙成吉共事、2016年投誠韓國的前朝鮮駐英國大使館公使、國民力量黨議員太永浩7日也發表聲明，就“在未經趙成吉本人同意下公開其相關訊息”一事表達遺憾。

太永浩指出，證實趙成吉出逃至韓國，等於讓他在朝鮮被貼上叛徒標籤，據稱目前已返回平壤的趙成吉女兒可能遭受殘忍懲罰。意大利政府去年2月證實，趙成吉的未成年女兒已從意大利返回平壤。