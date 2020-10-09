亞美尼亞與阿塞拜疆外長赴莫斯科商討納卡停火

俄羅斯外交部9日清晨確認，亞美尼亞和阿塞拜疆兩國外長均已接受俄羅斯日前提議，於9日在莫斯科會談，商討在連日來引發兩國交戰的納卡地區實現人道停火。納卡地區也就是納戈爾諾-卡拉巴赫的分離主義勢力自行宣布獨立後，亞美尼亞與阿塞拜疆已經連續12天在當地交火。

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這將是納卡地區再發衝突以來兩國領導人首次會談。據克里姆林宮消息，俄羅斯總統普京呼籲交戰雙方在納卡地區實現人道停火，並交換死者遺體和俘虜。普京此前已經與阿塞拜疆總統阿利耶夫及亞美尼亞總理帕希尼揚會談。

亞美尼亞與阿塞拜疆長期以來圍繞居民以亞美尼亞人為主的納戈爾諾-卡拉巴赫的歸屬地位問題爭執不休。亞美尼亞分離主義勢力9月27日宣布納戈爾諾-卡拉巴赫獨立建國，立即引發與阿塞拜疆部隊的武裝衝突。阿塞拜疆聲稱決心以武力收復該地區。

連日來，兩國邊境線附近晝夜炮火不斷。周四，距離納卡首府15公里處的一座大教堂兩度遭遇炮轟。據法新社發自當地的報道，教堂建築損壞嚴重，並造成一些現場記者和居民受傷。而這座大教堂此前已經經歷過兩國交戰，90年代重建，對於亞美尼亞人因此極有象徵意義。但阿塞拜疆軍方否認曾炮轟文化或宗教設施，並同時指責亞美尼亞分離主義武裝向阿塞拜疆境內居民區開火，造成兩名市民喪生。

國際社會多方呼籲雙方停火無果。根據最新官方統計，當地已經有超過四百人在衝突中喪生，其中大53名兩國平民百姓。但實際傷亡人數可能遠不止於此。根據分離主義勢力發布的消息，納卡地區14萬居民已經有一半人因衝突，而逃往它地。

鑒於俄羅斯、土耳其、伊朗以及一些西方國家與當地都有利益瓜葛，國際社會擔心納卡衝突擴大化。俄羅斯與土耳其尤其圍繞這場衝突各自維護一方利益。

周四晚間，俄羅斯外交部發表公報表示，已邀請亞美尼亞和阿塞拜疆兩國外長赴莫斯科會談。