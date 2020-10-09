巴基斯坦禁用TikTok 指其“含有不道德、不雅內容”

巴基斯坦電信管理局（PTA）10月9日發布公告，宣布巴基斯坦將禁用TikTok應用，理由是收到社會各界“關於（抖音國際版）TikTok不道德及不雅內容的大量投訴”。

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巴基斯坦電信管理局（PTA）在公告中稱，社會不同群體對TikTok上分享“不道德/有傷風化的”內容的投訴數量大，巴基斯坦電信管理局已經發布封禁TikTok的要求。該部門表示，已“反覆要求”TikTok建立有效機制控制非法的“不道德內容”、遵從巴當局的指示，但這一要求“沒能得到完全遵守”。巴基斯坦當局因此決定在國內禁用TikTok。

巴基斯坦電信管理局指出，他們告知TikTok，巴基斯坦監管部門願意開展合作。如果TikTok能夠建立一個令當局滿意的管理機制， 他們將重新審視這一決定。此前，巴基斯坦的對頭印度已經以網絡安全擔憂為由，屏蔽了TikTok以及中國公司開發的其他上百種應用程序。

據悉，根據中國駐卡拉奇總領事館經濟商務處7月23日的新聞公告，7月巴基斯坦曾就“不道德及不雅內容”向TikTok發出整改令，而TikTok一天後就作出了回應。當時TikTok發言人就明確表示，已經遵照巴方要求刪除了370餘萬條涉嫌違規的內容，並強調將保護用戶免受不良內容的侵害，同時加強與巴方監管部門的溝通。

TikTok發言人曾回應稱，維護安全積極的網絡環境是平台的首要任務，平台將採取多種技術手段，依據法律和社區規則對內容進行嚴格把關，同時採取刪除不良視頻、封停賬號等手段對違規行為進行處罰。同時平台還建立起一鍵舉報機制，允許用戶和監管方對涉嫌違規的內容進行舉報。而針對巴國政府的再次發難，TikTok目前尚未對該公告作出回應。