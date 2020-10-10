日本東京新冠新增感染者連續三天超200人

日本東京都10日新型冠狀病毒感染者達249人，連續3天超過200人，而從全國來看，最近每天新增感染者在500-600多人之間徘徊，但是目前菅義偉政權正在加緊推動恢復經濟和重啟國門，對於新冠疫情越來越不重視。

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東京都9號新冠新增感染者達203人，8日248人，而從日本全國來看，7日新增感染者509人，8日627人，9日603人，一直持續在新冠流行以來的較高水平。

4月，東京都出現連日確認每日超百人和近百人感染者的“第1波”疫情，4月7日實行東京都等7都府縣緊急事態宣言，經過大規模停業請求等，5月中旬東京的新增感染數一度降至個位數，5月下旬，日本全國解除緊急事態宣言，隨後東京的新增感染人數再次轉為增加，6月2日猛增到34人，有兩項指標超標，為此，東京都在6月2日晚拉紅了新冠疫情“東京警報”，7月底以後，東京迎來每天有約400人新感染的“第2波”疫情，如今疫情又出現波狀上升的情況。

日本的緊急事態宣言解除後，曾有多個縣清零。在6月7日至13日一周里，超過政府解除緊急事態宣言的標準之一，也就每周平均每天10萬人口中新增感染者為0.5人的，只有東京都、北海道、岐阜縣，另有33縣一周清零，出現了全國感染人數減至21人的日子，但是進入7月以來，全國清零縣大幅減少，全國新增感染者高企不下，從7月28到8月4日僅僅8天里，新增新冠感染者101，59人，7月新增新型冠狀肺炎病毒的感染者，超過1～6月總和的有21個都府縣，雖然最近也一直在每日新增感染者500-600人之間徘徊，但是菅義偉政權目前對於新冠疫情基本沒有什麼新的對策，而是在加緊恢復經濟並重啟國門。

日本政府旅遊支援項目“Go To Travel”從10月1日起把從疫情在全國最為嚴重的東京出發和抵達東京的旅行追加列入為支援的對象，補助東京去各地旅行的人和到東京旅遊的人，希望在正式進入秋季出遊季之前，促進受新型冠狀病毒疫情拖累的地區經濟的復蘇。

作為新型冠狀病毒疫情對策，目前日本政府對入境日本人和持有長期簽證的外國人回日本實施14天在宿泊設施和自己家裡隔離措施，而目前日本政府開始研究以商務目的出差後回國的人員和再次入境者的人為對象，若滿足一定條件則可以免除隔離，這種措施目前的設想是以對全球為對象實施。