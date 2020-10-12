日本抗議中國海警船接近日本漁船

日本官房長官加藤勝信在10月12日午前的記者會上，就10月11日上午，在沖繩縣石垣市的釣魚島（日本稱為尖閣諸島）的大正島海上，日本認為是領海的區域，中國2艘海警船相繼進入,顯示出要接近該島海面上的日本漁船（9·7噸，船員3人）的動向一事表示：已經通過外交途徑向中國方面提出強烈抗議。

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加藤勝信指出：中國海警船直到現在還停留在日本領海之內。在現場海域，海上保安廳的巡視船面向中國海警船，反覆要求其馬上停止接近日本漁船的行為，並立即退出日本領海。

加藤指出：我們通過外交途徑，通過東京和北京兩個方面向中方提出了強烈抗議，並強烈要求中國方面馬上停止接近日本漁船的行為，並立即退出日本領海。

加藤指出：對於中國，我們將繼續冷靜、毅然地加以對應，對尖閣諸島周邊的警戒做到萬無一失。

關於被中國海警船追逐的日本漁船，加藤指出：在周圍配備了巡視船，保證了漁船的安全。

中國海警船進入日本認為是領海的區域是8月28日以來首次。 今年5月以後，相繼發生日本漁船在釣魚島水域進行捕魚作業時遭中國海警船追逐的動向，5月、7月、8月都有過這樣的事例，而此次接近日本漁船，是今年的第4次，而9月上旬，日本漁船在釣魚島海域作業時，中國海警船沒有進行追逐。