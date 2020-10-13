今年日中韓首腦峰會難以進行

今年預定在韓國召開的日中韓首腦會談，雖然韓國方面表示努力在年內舉行，但是日本政府方面已通知韓國，只要日韓之間有關戰時強征朝鮮半島勞工問題得不到很好的解決，菅義偉首相去韓國赴會將很困難。

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日中韓三國首腦會議定期在日中韓三國間輪流舉辦，2019年12月24日，第8屆日中韓首腦峰會在中國成都舉行，當時的日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強與韓國總統文在寅參加了峰會。

今年三國首腦峰會的輪值國為韓國，但是日本目前已通過外交途徑向韓國方面轉達，只要圍繞強征勞工問題不見好轉，菅義偉首相赴韓參加峰會將是困難的，但是日方沒有否定如果菅義偉首相不能赴韓參會，可以進行視頻會議的可能性。

韓國最高法院2018年10月30日作出終審判決，對4名韓國人狀告日本企業，在朝鮮半島處於日本殖民統治時期遭日方強迫從事嚴酷勞動一案，命令被告日本企業日本制鐵公司（原新日鐵住金）賠償原告每人1億韓元（約合人民幣245萬元），如果日本企業不做出賠償，將會扣押該企業在韓國的資產。目前該公司在韓國國內資產已被扣押。視為該公司已接到韓國大邱地區法院普衝分院發出的扣押命令決定等相關文件的“公告送達”已於8月4日生效，目前正朝着向原告方發出資產“出售命令”的方向發展。當地時間8月7日上午，日本制鐵公司向韓國大邱地方法院浦項分院正式提起上訴。被扣押的對象資產為新日鐵與韓國鋼鐵巨頭浦項鋼鐵合資公司“PNR”的股份，目前韓方法律部門正在推進資產出售手續，預計發出出售命令將在12月上旬以後，日本政府指出“只要存在把資產變現，首相就無法訪韓參加峰會”

日韓在此問題上騎虎難下，日本認為韓國政府應該負責，韓國認為法律判決政府無法干涉，因此年內舉行三國首腦峰會很難。