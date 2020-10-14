泰國-大學生繼續造反 又示威反總理

泰國首都曼谷市中心的民主運動在繼續，周三又有新的示威遊行。自七月以來，泰國青年堅持要求總理辭職和修憲。

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據本台RFI法廣記者Carol.I和Vincent.S周三（2020年10月14日）一同發自曼谷的報道，當地時間周三早上，數百名剃了光頭，身着黃色T恤衫-象徵泰國王室顏色的男子，從警車裡走出來。大部分是便衣警察和一些親王室的示威者，準備應對大學生。而指令則是不要挑釁。然而，雙方實際上已在相互辱罵ˎ 潑水，還有動腳踢打。一天前的周二，當局在示威者中強行抓捕了二十來人。之後，有人群夜間在警察總局前示威。

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示威者堅持訴求

現場氣氛明顯緊張。示威者堅持他們的訴求：政府下台ˎ 重新修憲ˎ 改革機制，保證軍隊和國王不幹預泰國政治，議會真正的獨立。但泰國國內多數人認為，王室依然是聖神的。對立雙方現在緊張加劇，並已引發暴力。

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在2019年立法選舉後的一年半中，憤怒日積月累。泰國青年當時有很多票投給了新未來黨。這一承諾限制軍隊權力，擴大公民自由的政黨，成為了不滿30歲年輕人的代言，遭軍方壓迫一代人的希望。但之後，選舉被封，軍方強人出任總理。

如今，示威大學生叫喊着相同的口號：解散議會，重新修憲等。不過，自今夏以來，他們開始譴責泰國的君主制。這在此前是一個禁忌的話題。從今往後，示威者敢於要求泰王放棄某些特權。

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