日本官房長官反駁王毅對“亞洲的北約”的批判

日本官房長官加藤勝信在14日的記者會上，對於中國國務委員兼外交部長王毅對美日澳印四國推進“自由開放的印度洋太平洋戰略”的批判進行了反駁。

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當地時間2020年10月13日，中國國務委員兼外長王毅在吉隆坡同馬來西亞外長希沙慕丁舉行共同記者會。有記者問及中方如何看待美國“印太戰略”對東亞合作的影響時王毅指出：

美國所提出的“印太戰略”，事實上是以“美日印澳”四國機製為依託，企圖構建所謂印太版的新“北約”。這一戰略所鼓吹的是早已過時的冷戰思維，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系。這一戰略違背東亞合作中的互利共贏精神，衝擊以東盟為中心的區域合作架構，損害東亞和平與發展的前景。這一戰略本身就是巨大的安全隱患，如果強行推進，不僅是歷史的倒退，也將是危險的開端，相信各方都會對此保持足夠的清醒和警惕。

為此加藤勝信指出：這並不是以特定的國家為對象的。這是一個在高質量的基礎設施建設、海洋安全保障、反恐對策等問題上，為了研究具體的合作方式，進行廣泛討論的機制。

日本、美國、澳大利亞、印度四國外長6日在東京召開會議，針對海洋活動頻繁的中國，就為推進“自由開放的印度太平洋”構想加強合作達成一致。

在記者會上，加藤針對中國海警船從11日進入釣魚島水域，持續在日本認為是“領海”的海域長達57個小時，達史上最長一事指出：這是非常遺憾的。今後也將在堅決保衛我國的領土、領海、領空的方針之下加以對應。