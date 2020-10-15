吉爾吉斯斯坦總統辭職

吉爾吉斯斯坦總統新聞局15日發布消息說，總統熱恩別科夫已決定辭職。他表示：如果局勢惡化，當局將不得不使用武力，會出現流血傷亡，“我不想成為吉爾吉斯斯坦歷史上一個造成流血傷亡、朝自己的公民開槍的總統“。現總理代理他的職務。

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當地媒體援引總統新聞局的消息報道，熱恩別科夫(Sooronbaï Jeenbekov)在就辭職發表的講話中說：“昨天，吉爾吉斯斯坦議會批准了政府的組成，我簽署了相關任命的總統令，但這並沒有緩解緊張局勢。”他說：“要求我立即辭職的呼聲仍在繼續。”

熱恩別科夫強調，對他來說，吉爾吉斯斯坦的和平、國家的完整、人民的團結和社會的安寧是最重要的。

他同時表示，首都比什凱克的社會政治局勢仍然緊張。他呼籲總理紮帕羅夫和其他政界人士讓他們的支持者撤離首都。

熱恩別科夫14日會見了新任總理紮帕羅夫。紮帕羅夫在會見中表示，熱恩別科夫應在當晚辭職。熱恩別科夫14日則表示，他將在議會舉行重新選舉後辭職。

因對本月4日議會選舉初步結果不滿，吉爾吉斯斯坦多個落選政黨5日在首都比什凱克市中心阿拉套廣場舉行抗議集會，要求取消選舉結果並要求總統熱恩別科夫下台。當晚，示威者闖入總統辦公室和議會所在地“白宮”並與警方發生衝突。吉中央選舉委員會6日宣布議會選舉結果無效。9日，吉中央選舉委員會宣布將在11月6日前確定議會重新選舉時間。