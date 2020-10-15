日本學術會議遭指間接支持中國千人計畫 負責人斥惡劣謠言

對於日本學術會議向中國政府海外人才支援項目“千人計畫”提供合作的看法，學術會議前會長大西隆15日進行了否認。他出席立憲民主黨等在野黨在國會內召開的聯席聽證會，反駁說“完全無關。性質惡劣的謠言在流傳”。

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拒共同社今天報道稱，學術會議前會長否認對華合作，稱是惡劣謠言。

拒該報道，千人計畫被指被中國用於軍事。自民黨內出現了列舉學術會議與中國科學技術協會簽署了合作備忘錄，“可能正在間接提供合作”（稅制調查會長甘利明語）的意見。

大西在說明稱備忘錄寫了交換出版物和會議信息之後，強調“未基於備忘錄展開過活動”。圍繞學術會議的活動，大西對於聲稱近年來沒有給出答覆的自民黨內意見強調說，“政府沒有進行諮詢，所以沒有給出答覆”。他還表示學術會議提出了建議。關於每年投入10億日元（約合人民幣6385萬元）國費，他指出津貼等會員拿到的金額“平均下來，每人每年8萬日元左右”。

該報道稱，對於拒絕任命會員候選人問題，大西主張說：“作為擁有任命權的人，首相菅義偉負有說明責任。”他批評稱自民黨設為焦點的組織的應有方式是另一個問題。

在野黨計畫基於該聽證會，揭示自民黨主張並不妥當。在聽證會上，內閣府負責人被問及官房副長官杉田和博是否與拒絕任命問題有關，回答稱“一般而言，他負責首相官邸內的綜合協調工作”。在野黨將繼續要求杉田在國會回答質詢。