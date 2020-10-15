日本首相菅義偉將訪問越南，外傳日本將簽署允許對越南出口國防設備與技術的協議。越南外交部發言人黎氏秋姮15日未正面回應，僅稱雙方將在防務等領域深化務實合作。國營的越南通訊社（VNA）報導，菅義偉18日至21日將訪問越南及印尼。英文網站“日經亞洲”（Nikkei Asia）表示，日本即將簽署協議，允許日本對越南出口國防設備及技術，以加強印太國家對抗中國海事發展的能力。

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越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，菅義偉訪問期間將與越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）就包括防務在內的一系列領域合作進行討論，在多邊架構下深化、加強務實的防務合作，在維持和平的領域上配合與有效展開各項合作。

黎氏秋姮說，越南堅持奉行和平與自衛的國防政策，近年來越日廣泛戰略夥伴關係正積極發展，涉及的領域包括投資、貿易、文化、教育、防務與安全等。

談及越南在印太戰略中所扮演的角色時，越南外交部以書面補充回應，越南與東南亞國家協會（ASEAN）各國最近已對印度洋太平洋地區展望（AOIP）提出東協願景，並列出優先合作領域和原則，建立一個以東協為中心的開放、透明、包容與基於規則的區域架構，促進區域合作倡議等。

越南外交部表示，越南希望並歡迎在尊重國際規則、法律及各國正當權益的基礎上，各種有助此區域和平、穩定、合作與發展的倡議，確保東協對正在形成的區域結構發揮核心作用。

菅義偉這次訪問越南別具意義，因為這不僅是他就任首相一個月後的首次出訪，也是日本新任首相連續第2次選擇越南作為首訪國家，此事近日引發越南媒體廣泛討論。

日本是越南重要的外資來源國之一，越南媒體分析，在全球與各區域針對後疫情時代做出應對與準備之際，菅義偉將與越南討論雙方經濟合作方向，並不可避免地會觸及南海議題。