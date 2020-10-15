日本首相菅義偉秋大祭將不參拜靖國神社

10月17日至18日，是日本靖國神社舉行秋大祭的日子，日本首相菅義偉將不會參拜靖國神社，而會像安倍前首相往年一樣，供奉叫做“真榊”的供品。

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菅義偉在自民黨2011年下野之時，曾直接參拜靖國神社，2012年安倍任首相以後，菅義偉一直就任官房長官，這以後一直沒有直接參拜。

在靖國神社的例行大祭中，每年的“春大祭”和“秋大祭”是靖國神社最重要的祭祀。

2012年12月安倍在第二屆安倍政府擔任首相後，於12月26日參拜了靖國神社，但是在“春大祭“和“秋大祭”從未參拜，均採取了供奉“真榊”的做法，而在8月15日的終戰紀念日，他從2013年起，連續8年獻上“玉串料”（祭祀費）。

但是安倍晉三在退任後三天的9於19日上午參拜了靖國神社。這是他2013年12月以來時隔近7年參拜靖國神社。他在9月19日的推特上寫道：“今天參拜靖國神社，向英靈報告了本月16日卸任內閣總理大臣一事”，並配上參拜的照片，表示了他了卻了在擔任首相期間不能參拜的遺憾。

中韓兩國歷來對日本擔任首相、官房長官、外相三要旨的人參拜靖國神社強烈反對，據說菅義偉放棄參拜，是考慮到近鄰的關係。

但是安倍在擔任首相，於2013年12月26日參拜了靖國神社及閣僚陸續參拜靖國神社以後，菅義偉在2013年12月27日的記者會上，針對美國對安倍的參拜表示“失望”指出：“如果耐心說明參拜靖國神社的宗旨，就能夠得到理解”，他還指出：“首相的參拜是為了履行不戰的誓言。”