朝鮮核武器與導彈部隊司令傳換人

據韓媒說經確認，全權負責朝鮮核與導彈的戰略軍司令官由金樂謙大將（四星）換成了金鐘吉上將（三星）。朝鮮中央電視台在10日播出的勞動黨建黨75周年閱兵式視頻中，將金鐘吉上將介紹為戰略軍司令官。此外，過去3年裡，朝鮮更換了整體軍團長的90%以上，新設了“金正日軍政大學”。韓國政府一位有關負責人說：“尚未掌握金鐘吉的情況。”

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據朝鮮日報報道稱，朝鮮負責核武器和導彈的司令官換成金鐘吉。消息說，本月10日，在朝鮮勞動黨建黨75周年閱兵式上，戰略軍司令官金鐘吉正在向主席台敬禮。

前任司令官金樂謙從金正恩執政第一年的2012年開始，陪同金正恩視察戰略軍部隊及導彈發射的試驗現場。尤其是在“火焰和憤怒”時期的2017年8月9日，金樂謙在戰略軍司令官聲明中聲稱，將最終完成用“火星-12型”導彈包圍關島射擊的方案，並向金正恩報告。

據該報道說，專家們推測金樂謙被替換的時間是在5月底。金正恩在當時舉行的勞動黨中央軍事委員會擴大會議上提到了加強“核遏制力”和重新整頓朝鮮軍機構和職務制度、為擴大防禦力量編製新部隊等。韓國國防安保論壇委員申宗雨（音）表示：“隨着朝鮮改編軍事機構和職務制度，還替換了戰略軍司令官也。戰略軍和炮兵武裝的聯合作戰力量將會得到加強。”韓國政府一位有關負責人說：“尚未掌握金鐘吉的情況。”

朝鮮日報說，據悉朝鮮自2017年以來更換了90%以上的軍團長。只有駐紮在兩江道的第12軍團長沒有被替換。