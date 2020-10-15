泰國政治動蕩 學生訴求民主改革

泰國通訊社發布新聞稱：泰國總理巴育.占奧察（Prayut Chan-ocha）10月15日凌晨2點簽署緊急命令，宣布首都曼谷自凌晨4點起進入非常緊急狀態，授命泰國副總理巴逸·翁素萬上將負責執行維安任務。隨後，負責發動“10.14反政府集會”的人民團體5名核心領導人先後遭拘捕。

廣告 繼續瀏覽後續

10月14日，泰國首都近萬名響應反政府學生集會的示威者在政府官邸前聚集，抗議者提出3點呼籲：第一要求巴育辭職；第二要求國會召開緊急會議討論修憲議案；第三要求實行王室改革。泰國報紙媒體次日刊出評論性標題稱：學生提出訴求 巴育無法履行。民間風傳近期或將發生新一輪軍事政變。

據悉，14日當天還有另一個高呼“王室至上”的黃衣團體同步舉行集會。集會者一度因“王室車隊”經過時另一方擺出示威手勢而發生鬥毆。

根據女學生領袖朧（@pnasyaarungeecchng）被捕前發布視頻透露，反政府示威活動仍將繼續進行，呼籲支持者們15日下午4點繼續在四面佛附近拉巴頌街頭舉行示威集會。社交媒體推特揚言人民團體準備了第二代乃至第三代學運領導人，不會因為核心骨幹被捕而停止示威抗議。泰國主要反對黨（Move Forward Party）發表聲明，支持這次追求民主的民眾集會。

另悉，中國外長王毅15日到泰國訪問。泰國總理巴育親自接見，雙方就新冠疫苗、一帶一路計畫、東部經濟走廊（EEC）投資項目等進行會談。