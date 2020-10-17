埃爾多安：黑海再發現天然氣

土耳其總統埃爾多安10月17日宣布，鑽井船征服者號在黑海又發現850億立方公尺天然氣儲量，使得已發現的黑海天然氣總量達4050億立方公尺。

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阿納多盧新聞社（Anadolu Agency）報導，登征服者號（Fatih）視察的埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）17日宣布：“薩卡亞氣田（Sakarya Gas Field）代號Tuna-1鑽探區天然氣總儲量達4050億立方公尺…在黑海發現的儲量是我國截至目前最大碳氫化合物能源。”

埃爾多安8月21日宣布，征服者號在北部岸外約100海里的黑海發現天然氣儲量達3200億立方公尺，目標於2023年開始對巿場供應黑海天然氣。

他17日表示，征服者號8月在黑海發現的3200億立方公尺天然氣儲量讓土耳其“非常高興”，現在又傳出更多好消息。

《每日晨報》（Daily Sabah）報導，征服者號目前在Tuna-1鑽探區作業。消息人士指出，黑海天然氣計畫於2023年1月供氣，2025年起年供氣量可望達150億立方公尺。

土耳其目前碳氫化合物能源需求幾乎完全仰賴進口，發現黑海天然氣可望提振政府財政，也有助舒緩經常對里拉彙率造成壓力的長期經常帳赤字。