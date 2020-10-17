日本首相菅義偉向靖國神社奉納供品

10月17日至18日，是日本靖國神社舉行秋大祭的日子，日本首相菅義偉17日以“內閣總理大臣 菅義偉”的名義供奉了被稱為“真榊”的供品。

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菅義偉擔任官房長官期間未供奉過“真榊”，此次是仿效了在例行春秋大祭向靖國神社供奉“真榊”的前首相安倍晉三的做法。他在安倍政權的7年零8個月的時間裡一直任官房長官，但是從來沒有向靖國神社奉納過供品。

日本眾議院議長大島理森、厚生勞動大臣田村憲久、世博擔當大臣井上信治當天也向靖國神社供奉了供品“真榊”。

在靖國神社的例行大祭中，每年的“春大祭”和“秋大祭”是靖國神社最重要的祭祀。今年為了防止新冠病毒感染，秋大祭的時間從往年的3天縮短為2天。

菅義偉在自民黨2011年下野之時，曾直接參拜靖國神社，2012年安倍任首相以後，菅義偉一直就任官房長官，這以後一直沒有直接參拜。

往年靖國神社春秋大祭和“8·15”終戰紀念日都會參拜靖國神社的跨黨派議員聯盟“大家一起參拜靖國神社國會議員會”（會長：前參院副議長尾辻秀久），今年繼春季的例行大祭和8月15日的終戰日之後，秋大祭也放棄了進行集體參拜，據悉是為了防止新冠感染。

今年的春大祭時，由於政府因新冠疫情要求避免外出，安倍內閣所有閣僚均未參拜，到本稿截稿時為止，還未見有菅義偉內閣閣僚參拜。

韓國外交部發言人對日本首相菅義偉17日以“內閣總理大臣 菅義偉”的名義供奉了被稱為“真榊”的供品表示“深深的遺憾” 。

他指出：日本的領導人對於美化侵略戰爭，合祀戰爭犯罪者的靖國神社奉納供品，表示“深深的遺憾”。

中國新華社17日發文指出：靖國神社供奉着對侵略戰爭負有直接責任的二戰甲級戰犯。中方堅決反對日本政要的錯誤做法，也敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，同軍國主義畫清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。（法廣特約記者楚良一發自東京）