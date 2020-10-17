朝鮮閱兵彈道導彈遭指或模型充數

韓聯社引據一名專家對朝鮮新型洲際彈道導彈（ICBM）進行的初步分析結果說，朝鮮在勞動黨建黨75周年閱兵式上公開的新型洲際彈道導彈重量約100噸，將其裝載至移動發射車（TEL）運往發射地點難度較大。鑒於此，該導彈可能是旨在對外炫耀武力的“實體模型”。

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據韓聯社今天引述韓專家說：朝鮮新導彈或重100噸，載運難度高。韓國航空大學教授張泳根16日在向韓聯社發來的初步分析結果中指出，推測新型洲際彈道導彈長23米左右，直徑2.3~2.4米，二級助推器使用液體推進劑。新型導彈被載於11軸移動發射車意味着其重量較“火星-15”號大幅增加，搭載液體推進劑時重量將達100噸左右。鑒於此，用移動發射車將其運往發射地點有相當難度，因此更適合採用固定導彈發射井。

張泳根表示，新型洲際導彈貌似為多彈頭導彈，但朝鮮是否已實現多彈頭洲際彈道導彈所需的彈頭母艙（PBV）的輕量化仍是未知數。他指出，朝鮮官媒並沒有使用“火星-16”號這一名稱，據此推測，新型導彈尚未達到分導式多彈頭技術（MIRV）水平。

據該報道，另外張泳根指出，朝鮮新型潛射彈道導彈（SLBM）長度比“北極星-3”號短1米，為7.2~8米，其直徑依然為1.6~1.7米，似乎已處於實戰部署或試射階段。