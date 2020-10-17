當地時間14日，韓美兩國在美國國防部舉行的第52屆韓美安保協議會（SCM）上就防衛費分擔金等問題發生了衝突。在今年的聯合聲明中，應美方要求時隔12年刪除了自2008年起一直寫明的“再次確認將駐韓美軍維持在當前水平的承諾”的語句。原定舉行的韓美防長的新聞發布會也因故取消。最近，兩國在Quad等待解議案上立場差距不斷拉大，美國的不滿情緒浮出水面。

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據朝鮮日報報道，韓美聯合聲明12年來首次刪除“維持駐韓美軍”的語句。據該報，14日舉行的第52屆韓美安保協議會（SCM）無論是形式，還是內容都引發了爭議。會上還可以感知到美國施壓要求上調防衛費分擔金，以及暗示將裁減駐韓美軍的立場。加之，韓美防長的新聞發布會因美國的“內部原因”而被突然取消。對此，有分析認為，由於兩國在各項待解議案上的立場差異愈發明顯，引爆了美國的不滿。

當天最大的待解議案是防衛費分擔金問題。美防長在總括髮言中便表示：“防衛費負擔不能不公地落到美國納稅人頭上，且為了保障美軍在韓半島的穩定駐紮，有必要儘快達成協議。”而徐旭在總括髮言中並未提及防衛費問題。

美防長埃斯珀當天提及“美軍的穩定駐紮”似乎有意暗示在今後的韓美關係中，駐韓美軍可能成為變量，而非常量。美國還表明立場稱，將把以韓半島防禦為目的的“補充戰鬥力（bridging capability）”與韓國軍隊的武器獲取計畫聯繫起來。聯合聲明中稱：“需要理解韓國的獲取計畫。”

據分析，美國在SCM上表露不滿反映了最近在各個領域都出現摩擦的韓美關係的氛圍。但華盛頓的外交消息人士表示：“反華活動已經形成了超黨派氛圍，無論特朗普能否連任，施壓力度都會不斷提高。”全權負責反華經濟同盟經濟繁榮網絡（EPN）實際工作的美國國務院副國務卿凱斯·克拉奇當天接受媒體採訪時表示：“中共總是盯着軟柿子，但如果世界團結起來，就無法報復”，“令參與中國‘一帶一路’的（發展中）國家陷入荒廢的大流行即將到來。”他還表示：“韓國為了本國的安保必須加入清潔網絡。”

據該報道，韓國總統府青瓦台國家安全室長徐薰訪美會見了白宮國家安全顧問，還計畫同美國國務卿蓬佩奧舉行會晤。