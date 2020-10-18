日本首相菅義偉上任首個外訪 今抵越南尋戰略合作

日本首相菅義偉今天啟程開始上任後第一次出國訪問，首站越南，隨後再訪印度尼西亞。日本內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）昨天透露，按計畫，菅義偉首相將同越南政府總理阮春福舉行會談。

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據越南官方的人民報說，日本政府10月16日公布該國首相菅義偉（Suga Yoshihide）從10月18日至21日對越南和印度尼西亞進行正式訪問，以增進日本與東南亞這兩個重要國家之間關係的相關信息。

菅義偉首相將同阮春福總理討論促進越日縱深戰略夥伴關係的措施。菅義偉首相將提及兩國在東盟於2020年11月舉行的系列領導人會議上的合作。訪越期間，預計日本首相將就日本對東盟的政策發表重要講話。

在印度尼西亞，菅義偉首相將同佐科維多多總統討論新冠肺炎疫情防控及各領域的合作措施，旨在深化日本印尼戰略夥伴關係。

在越南和印度尼西亞期間，日本首相將在此次出訪提出實現“自由與開放的印度太平洋”的合作方式，同時討論東海局勢、朝鮮問題等共同關心的地區和國際事務。

據該報道，當天在東京舉行的一個論壇上，菅義偉表示，越南和印尼是實現“自由與開放的印度太平洋”目標中必不可少的兩國國家。菅義偉首相希望通過此訪能讓國際社會和國內人民更加了解東京在實現該地區繁榮與和平中發揮關鍵作用的願望。該報道說，菅義偉首相訪問越南和印尼之旅為期4天，這是菅義偉自9月16日就任首相以來的首次出訪。