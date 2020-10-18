「櫻花返鄉會」推動在陽明山建昭和天皇櫻之緣紀念碑遭北市府拒絕

一個由台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」，最近向台灣官方表達希望在陽明山建立「昭和天皇櫻之緣」紀念碑，預定明年花季前完工，以便跟日本皇居附近一座同款的碑遙相呼應。「陽明山國家公園」管理處研議後，同意這座碑可以立在陽明山花鐘所在的「陽明公園」內，但被台北市政府官員拒絕，市政府說，為什麽要在我們的國土設立日本天皇的碑？

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根據「櫻花返鄉會」設碑的說明資料，該會今年初已經把日本昭和天皇1923年視察台灣時在陽明山所種植的櫻花樹分株，由內政部營建署代表送回日本栽種，藉以祝賀昭和天皇的孫子日皇德仁登基。

日本為了感謝台灣推行櫻花返鄉友誼，決定在東京皇居北之丸公園建置醒目的「櫻之緣紀念碑」園區，明年三月將由皇室及內閣要人主持揭碑儀式，彰顯日本皇室及政府對台灣的重視。因此該會也希望在陽明山「花季賞櫻遊客常到的地點」，建立醒目的同款紀念碑，與日本皇居公園的碑遙相呼應。

由於台灣內政部營建署對日本這麼友好，營建署所管轄的「陽明山國家公園管理處」當然不敢怠慢，陽管處收到申請後評估認為，花鐘所在的「陽明公園」，日據時期是台灣礦業鉅子山本義信擁有的「羽衣園」，加上「櫻花返鄉會」主張設碑地點需符合賞櫻人潮聚集，以及與日皇室設碑處層級對應兩項條件，在不影響山中生態、盡量支持的原則下，因此建議設碑於「陽明公園」。

但「陽明公園」屬於台北市政府管轄，台北市政府公園路燈管理處明確表示，已經婉拒這項申請。市府官員說，「知道這個會背後是什麼人」，但本案緣自「陽明山國家公園」管理處2019年贈送「昭和櫻」給「櫻花返鄉會」，贈碑業務理應由陽管處主政，市府官員還反問，陽明山是我國國土，「為何要設立『昭和天皇』碑？」

「櫻花返鄉會」聯絡人杜俊賢也證實有這項規畫，他說，該會台灣會長是前政務委員黃石城，日方則是前首相安倍晉三的母親安倍洋子。日方有意贈碑，相關事宜與台灣的駐日代表處一直有聯繫。

不過台灣外交部表示，台日關係協會經查台北外交部本部及駐日本代表處，都沒有接獲此案相關資訊，認為此案應由內政部負責。